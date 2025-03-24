Рідкісний комп’ютер Apple-1 Bayville продали на аукціоні за 375 тисяч доларів

Аукціон американського дому RR Auction відзначився рідкісним лотом – повністю робочим екземпляром комп’ютера Apple-1, відомим як Bayville. Пристрій був проданий за 375 тисяч доларів. Він зареєстрований під номером 91 в офіційному реєстрі Apple-1.

Bayville є одним із небагатьох збережених екземплярів першого персонального комп’ютера, який продавали співзасновники Apple Стів Джобс і Стів Возняк, розповідає 24 Канал.

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Apple-1 був частиною першої партії комп’ютерів, випущених у 1976 році. На пристрої зберігся написаний вручну серійний номер, який, ймовірно, зробив особисто Джобс.



Серійний номер на платі Apple-1 Bayville / Фото RR Auction



На платі також є підпис Возняка / Фото RR Auction

Apple-1 Computer Signed підписаний Возняком

Разом із комп’ютером покупець отримав оригінальний посібник з рукописною приміткою Деніела Коттке, дванадцятого співробітника Apple.

Ця модель Apple-1 була одним із найцінніших лотів аукціону Steve Jobs and the Apple Revolution, на якому також було продано інші унікальні предмети, пов’язані з історією компанії.

Наприклад чек Apple Computer 1976 року, підписаний Джобсом, пішов з молотка за 112 054 долари, а запечатаний iPhone першого покоління з 4 ГБ пам’яті – за 87 514 доларів.



Чек підписаний СТівом Джобсом / Фото RR Auction

Крім того, ще один чек із підписом Джобса продали за 62 500 доларів, а комп’ютер Apple Lisa знайшов нового власника за 56 818 доларів. Загальна сума виторгу з аукціону склала 1 308 251 долар.