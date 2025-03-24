Bayville является одним из немногих сохранившихся экземпляров первого персонального компьютера, который продавали соучредители Apple Стив Джобс и Стив Возняк, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В наушниках AirPods появится функция живого перевода речи на ходу

Apple-1 был частью первой партии компьютеров, выпущенных в 1976 году. На устройстве сохранился написанный вручную серийный номер, который, вероятно, сделал лично Джобс.



Серийный номер на плате Apple-1 Bayville / Фото RR Auction



На плате также есть подпись Возняка / Фото RR Auction

Apple-1 Computer Signed подписанный Возняком

Вместе с компьютером покупатель получил оригинальное руководство с рукописным примечанием Дэниела Коттке, двенадцатого сотрудника Apple.

Эта модель Apple-1 была одним из самых ценных лотов аукциона Steve Jobs and the Apple Revolution, на котором также были проданы другие уникальные предметы, связанные с историей компании.

Например чек Apple Computer 1976 года, подписанный Джобсом, ушел с молотка за 112 054 доллара, а запечатанный iPhone первого поколения с 4 ГБ памяти – за 87 514 долларов.



Чек подписанный Стивом Джобсом / Фото RR Auction

Кроме того, еще один чек с подписью Джобса продали за 62 500 долларов, а компьютер Apple Lisa нашел нового владельца за 56 818 долларов. Общая сумма выручки с аукциона составила 1 308 251 доллар.

А тем временем Apple готовит серьезные изменения в интерфейсе большинства своих операционных систем. Обновленный дизайн будет представлен на WWDC в июне с целью унификации интерфейса на всех платформах Apple.