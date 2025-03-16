Функция перевода будет частью программного обновления AirPods, которое выйдет в 2025 году вместе с iOS 19 – новой версией операционной системы Apple, рассказывает 24 Каналыл со ссылкой на Bloomberg.

А тем временем Apple готовит серьезные изменения в интерфейсе большинства своих операционных систем

Как это будет работать?

Функция будет работать следующим образом: если кто-то говорит на японском или другом языке, iPhone будет переводить сказанное и передавать содержание в наушники AirPods на английском или другом выбранном языке.

В ответ, когда пользователь будет говорить на своем языке, iPhone будет переводить его для собеседника.

Apple пока не предоставила официальных комментариев относительно этой функции.

Подобную функцию Apple уже реализовала в мобильном приложении Translate, которое появилось на iPhone в 2020 году. Оно позволяет вводить или произносить текст для перевода, а также использовать камеру для распознавания текстов на иностранном языке.

Напомним, что недавно Apple представила обновленные MacBook Air на базе чипа M4. Новые MacBook Air стоят от 999 долларов, имеют до 18 часов автономной работы и мощный 10-ядерный процессор, а продажи стартовали с 12 марта.

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Тем временем конкуренты Apple, в частности Google, предлагают живой перевод в своих наушниках Pixel Buds уже несколько лет. Поэтому внедрение такой технологии в AirPods может стать ответом компании на достижения конкурентов в этой сфере.