Обе модели, 13-дюймовая и 15-дюймовая, оснащены новым чипом Apple M4, который ранее использовался в Mac Mini, iMac и MacBook Pro, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Анонсирован новый базовый iPad с чипом A16, но он не поддерживает функции Apple Intelligence

Важным изменением для MacBook Air стала поддержка двух внешних дисплеев с разрешением до 6K при открытой крышке. Дизайн ноутбуков остался неизменным, но Apple добавила 12-мегапиксельную камеру Center Stage, которая уже применяется в MacBook Pro.

Цена и старт продаж

Версия с 13-дюймовым дисплеем будет стоить от 999 долларов

15-дюймовая модель – от 1199 долларов.

Продажи стартуют 12 марта.

Характеристики новых Air

Базовая версия MacBook Air получила чип M4 с 10-ядерным CPU и 8-ядерным GPU, 16 ГБ унифицированной памяти и накопитель на 256 ГБ. Также доступна конфигурация с 10-ядерным GPU, 32 ГБ оперативной памяти и SSD до 2 ТБ.

Apple отмечает, что благодаря M4 работа с приложениями и задачами, включая редактирование фото и видео, стала быстрее. Мощный 10-ядерный CPU и 10-ядерный GPU делают новый MacBook Air вдвое производительнее, чем модель на базе M1.

Автономность ноутбука достигает 18 часов. Кроме того, усовершенствованный нейронный движок в M4 втрое быстрее обрабатывает задачи, связанные с AI, такие как автоматическое улучшение изображений и удаление шума в видео.

А тем временем Apple представила новый iPad Air

Наиболее значимые обновления – это процессор Apple M4 и камера Center Stage. Несмотря на отсутствие глобальных изменений, снижена цена может стать весомым аргументом для покупки. Предварительные заказы уже открыты на официальном сайте Apple.