Характеристики iPad 11

Самый дешевый iPad от Apple теперь начинается со 128 гигабайт памяти. На выбор также доступны 256 гигабайт и впервые в истории 512 гигабайт. Благодаря более быстрому чипу и вдвое большему объему памяти, новый iPad имеет еще лучшее соотношение цены и качества, чем предыдущий iPad десятого поколения, сообщает 24 Канал.

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По сравнению с чипом A14 в предыдущем поколении, чип A16 в новом iPad работает на 30 процентов быстрее. Apple заявляет, что даже ее самый дешевый iPad в шесть раз быстрее самого популярного Android-планшета.

Однако чип A16 недостаточно мощный для поддержки Apple Intelligence. Это означает, что самый дешевый iPad от Apple не будет иметь флагманских функций искусственного интеллекта для этого поколения планшетов. Клиенты, которые приобретут новый iPad, не смогут воспользоваться такими функциями, как Writing Tools, Genmoji и усовершенствованная Siri, которая постоянно меняет дату своего окончательного релиза и все никак не выйдет.

Чип A16 впервые был представлен в линейке iPhone 14 Pro, а затем был перенесен в iPhone 15 и 15 Plus. Он имеет лишь 6 гигабайт оперативной памяти, что меньше минимальных 8 гигабайт, которые требует Apple Intelligence. Хотя это не первый случай, когда Apple вырезает программные функции (такие как Stage Manager) из iPad начального уровня, это решение несколько удивляет, учитывая, что в последнее время компания много продвигает Apple Intelligence. Даже самый дешевый iPhone недавно вышел с характеристиками достаточными для запуска ИИ.

A16, на котором работает новый iPad 11, имеет 5-ядерный процессор и 4-ядерный графический процессор. Для сравнения, тот же чип в iPhone 14 Pro и iPhone 15 имеет дополнительное ядро CPU и GPU.

iPad продолжает поддерживать Apple Pencil (USB-C) для рисования и ввода стилусом, а также клавиатуру Magic Keyboard Folio для облегчения набора текста.

Цена нового iPad начинается от 349 долларов, а модели с поддержкой сотовой связи – от 499 долларов.

Для покупателей в сфере образования цена на новый iPad снижена до 329 долларов или 479 долларов для моделей сотовой связи.

Новый iPad доступен для предварительного заказа уже сегодня в онлайн-магазине Apple. Первые устройства начнут поступать на следующей неделе, 12 марта.

Напомним, специального мероприятия для анонса новых iPad не было. Вместо этого компания просто разместила новинки в своем интернет-магазине.