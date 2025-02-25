Как это будет

Производитель iPhone заявил, что будет работать с партнерами над производством серверов в Хьюстоне, штат Техас, в конце этого года. Эти серверы, которые ранее производились за пределами США, будут обеспечивать работу Apple Intelligence и станут основой для частных облачных вычислений. Предположительно, Техас выбрали не просто так, а чтобы угодить Трампу, поскольку это один из его любимых штатов, который традиционно поддерживает республиканцев. Завод по производству серверов площадью 23 300 квадратных метров хотят открыть в 2026 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Apple.

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Компания также планирует расширить мощности своих центров обработки данных в Северной Каролине, Айове, Орегоне, Аризоне и Неваде. Они также будут обеспечивать работу Apple Intelligence.

Мы уверены в будущем американских инноваций и гордимся тем, что продолжаем развивать наши давние инвестиции в США, инвестируя 500 миллиардов долларов в будущее нашей страны,

– заявил генеральный директор Apple Тим Кук в своем пресс-релизе.

На такой шаг Apple на самом деле идет вынужденно. После прихода к власти Дональд Трамп заявил, что хочет вернуть производства в США из Китая. Например, он взялся давить на тайваньскую TSMC и продвигать американскую Intel, чтобы сделать компанию лидером в производстве чипов. Поэтому можно ожидать, что многие инициативы Apple и многочисленных других компаний будут направлены на локализацию производств в США (открытие новых и перенос старых), чтобы угодить президенту, который недавно назвал себя "королем". Несмотря на то, что это очевидно будет дороже, чем изготавливать продукцию в Китае, Индии или Вьетнаме, им придется потерпеть 4 года, чтобы не столкнуться с местью новой администрации.

Однако вернемся к инвестициям Apple. Компания также планирует выделять деньги на исследования и разработки (сфера R&D) в США для поддержки таких отраслей, как кремниевая инженерия. Она удвоит свой Фонд передового производства США, увеличив его с 5 миллиардов долларов до десяти миллиардов. Фонд был создан в 2017 году для поддержки высококвалифицированных производственных рабочих мест в стране.

Apple также берет на себя многомиллиардные обязательства по производству современного кремния на заводе TSMC Fab 21 в Аризоне в рамках расширения производственного фонда, где Apple является крупнейшим клиентом. Компания отмечает, что ее поставщики производят кремний на 24 заводах, расположенных в 12 штатах США, а производственный фонд поддерживает проекты в 13 штатах.

Apple заявила, что поддерживает 2,9 миллиона рабочих мест в США путем прямого трудоустройства, сотрудничества с американскими поставщиками, а также создание рабочих мест для разработчиков приложений для iOS. В ближайшие четыре года (какое совпадение) компания планирует нанять еще 20 000 работников, преимущественно в сфере исследований и разработок, кремниевой инженерии, разработки программного обеспечения и искусственного интеллекта.

Говоря о R&D, Apple уже удвоила свои расходы за последние пять лет. Недавно выпущенный iPhone 16e оснащен первым сотовым модемом, разработанным самой компанией, под названием Apple C1. Apple утверждает, что C1 является самым энергоэффективным модемом в iPhone. Он позволит ей уменьшить зависимость от Qualcomm, хотя последняя тоже происходит из США. Это первый из многих подобных модемов, Apple работает над долгосрочной стратегией, чтобы расширять линейку.

В Детройте также создается новая производственная академия Apple, которая предлагает бесплатные очные и онлайн-курсы для обучения жизненно важным навыкам, таким как управление проектами и оптимизация производственных процессов.

Наконец, из огромного пакета инвестиций Apple в размере 500 миллиардов долларов будет профинансировано производство новых продуктов для Apple TV+ в 20 штатах. Собственная продакшн-студия и стриминговый сервис Apple существуют с 2019 года и уже выпустили несколько отмеченных наградами фильмов.