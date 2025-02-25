Як це буде

Виробник iPhone заявив, що працюватиме з партнерами над виробництвом серверів у Х'юстоні, штат Техас, наприкінці цього року. Ці сервери, які раніше вироблялися за межами США, забезпечуватимуть роботу Apple Intelligence і стануть основою для приватних хмарних обчислень. Імовірно, Техас обрали не просто так, а щоб догодити Трампу, оскільки це один з його улюблених штатів, який традиційно підтримує республіканців. Завод з виробництва серверів площею 23 300 квадратних метрів хочуть відкрити у 2026 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз Apple.

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Компанія також планує розширити потужності своїх центрів обробки даних у Північній Кароліні, Айові, Орегоні, Арізоні та Неваді. Вони також забезпечуватимуть роботу Apple Intelligence.

Ми впевнені в майбутньому американських інновацій і пишаємося тим, що продовжуємо розвивати наші давні інвестиції в США, інвестуючи 500 мільярдів доларів у майбутнє нашої країни,

– заявив генеральний директор Apple Тім Кук у своєму пресрелізі.

На такий крок Apple насправді йде вимушено. Після приходу до влади Дональд Трамп заявив, що хоче повернути виробництва у США з Китаю. Наприклад, він узявся тиснути на тайванську TSMC й просувати американську Intel, щоб зробити компанію лідером у виробництві чипів. Тому можна очікувати, що багато ініціатив Apple та численних інших компаній будуть спрямовані на локалізацію виробництв у США (відкриття нових і перенесення старих), щоб догодити президенту, який нещодавно назвав себе "королем". Попри те, що це очевидно буде дорожче, ніж виготовляти продукцію в Китаї, Індії чи В'єтнамі, їм доведеться потерпіти 4 роки, щоб не зіткнутися з помстою нової адміністрації.

Однак повернімося до інвестицій Apple. Компанія також планує виділяти гроші на дослідження й розробки (сфера R&D) в США для підтримки таких галузей, як кремнієва інженерія. Вона подвоїть свій Фонд передового виробництва США, збільшивши його з 5 мільярдів доларів до десяти мільярдів. Фонд був створений у 2017 році для підтримки висококваліфікованих виробничих робочих місць у країні.

Apple також бере на себе багатомільярдні зобов'язання з виробництва сучасного кремнію на заводі TSMC Fab 21 в Арізоні у рамках розширення виробничого фонду, де Apple є найбільшим клієнтом. Компанія зазначає, що її постачальники виробляють кремній на 24 заводах, розташованих у 12 штатах США, а виробничий фонд підтримує проєкти в 13 штатах.

Apple заявила, що підтримує 2,9 мільйона робочих місць у США шляхом прямого працевлаштування, співпраці з американськими постачальниками, а також створення робочих місць для розробників додатків для iOS. У найближчі чотири роки (який збіг) компанія планує найняти ще 20 000 працівників, переважно у сфері досліджень і розробок, кремнієвої інженерії, розробки програмного забезпечення та штучного інтелекту.

Говорячи про R&D, Apple вже подвоїла свої витрати за останні п'ять років. Нещодавно випущений iPhone 16e оснащений першим стільниковим модемом, розробленим самою компанією, під назвою Apple C1. Apple стверджує, що C1 є найбільш енергоефективним модемом в iPhone. Він дозволить їй зменшити залежність від Qualcomm, хоча остання теж походить зі США. Це перший з багатьох подібних модемів, Apple працює над довгостроковою стратегією, щоб розширювати лінійку.

У Детройті також створюється нова виробнича академія Apple, яка пропонує безкоштовні очні та онлайн-курси для навчання життєво важливим навичкам, таким як управління проєктами та оптимізація виробничих процесів.

Нарешті, з величезного пакета інвестицій Apple у розмірі 500 мільярдів доларів буде профінансовано виробництво нових продуктів для Apple TV+ у 20 штатах. Власна продакшн-студія та стримінговий сервіс Apple існують з 2019 року і вже випустили кілька відзначених нагородами фільмів.