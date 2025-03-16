Функція перекладу буде частиною програмного оновлення AirPods, яке вийде у 2025 році разом з iOS 19 – новою версією операційної системи Apple, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

А тим часом Apple готує серйозні зміни в інтерфейсі більшості своїх операційних систем

Як це працюватиме?

Функція працюватиме наступним чином: якщо хтось говорить японською чи іншою мовою, iPhone перекладатиме сказане та передаватиме зміст у навушники AirPods англійською або іншою обраною мовою.

У відповідь, коли користувач говоритиме своєю мовою, iPhone перекладатиме її для співрозмовника.

Apple поки що не надала офіційних коментарів щодо цієї функції.

Подібну функцію Apple вже реалізувала в мобільному застосунку Translate, який з'явився на iPhone у 2020 році. Він дозволяє вводити або вимовляти текст для перекладу, а також використовувати камеру для розпізнавання текстів іноземною мовою.

Нагадаємо, що недавно Apple представила оновлені MacBook Air на базі чипа M4. Нові MacBook Air коштують від 999 доларів, мають до 18 годин автономної роботи та потужніший 10-ядерний процесор, а продажі стартували з 12 березня.

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Тим часом конкуренти Apple, зокрема Google, пропонують живий переклад у своїх навушниках Pixel Buds уже кілька років. Тому впровадження такої технології в AirPods може стати відповіддю компанії на досягнення конкурентів у цій сфері.