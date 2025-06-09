Apple додає дистанційне керування камерою смартфона до навушників AirPods

Apple анонсувала нові функції для AirPods, серед яких – дистанційне керування камерою та студійна якість запису звуку. Оновлення стануть доступними восени 2025 року разом з iOS 26, iPadOS 26 та macOS Tahoe.

Нові можливості для творців

На конференції WWDC 2025 компанія Apple представила оновлення для навушників AirPods, які значно розширюють їхні функції. Вперше користувачі зможуть дистанційно керувати камерою iPhone або iPad за допомогою AirPods. Ця функція повертає можливість, яка була доступна ще з часів дротових EarPods, коли натискання кнопки на гарнітурі дозволяло зробити фото. Тепер, утримуючи сенсор на AirPods, можна запускати або зупиняти відеозйомку чи фотографування, що зручно при зйомці групових фото або записі виступів, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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Функція працюватиме не лише з додатком "Камера", а й із сумісними сторонніми застосунками для зйомки на iPhone та iPad. Apple поки не уточнює, які саме сторонні програми будуть підтримувати цю можливість, однак потенціал для авторів контенту значний – зокрема, для блогерів, відеомейкерів та користувачів соціальних мереж.

Студійна якість звуку в кишені

Разом із дистанційним керуванням камерою, AirPods отримають ще одну вагому функцію – запис звуку в студійній якості. Завдяки мікрофонам із формуванням променя, обчислювальному аудіо та чіпу H2, навушники зможуть фільтрувати зайві шуми та ізолювати голос, забезпечуючи чіткість навіть у шумному середовищі. Ця функція стане у пригоді інтерв'юерам, подкастерам, співакам та іншим авторам, які записують контент у дорозі.

Окрім покращення якості запису, зміни торкнуться і дзвінків – як у стандартному телефонному режимі, так і у FaceTime чи сторонніх застосунках, що підтримують CallKit. Покращений звук також буде доступний у таких програмах, як "Камера", "Голосові нотатки", "Повідомлення" (диктування), Webex та інші застосунки для відеоконференцій.

Інші оновлення

Серед додаткових змін – автоматичне призупинення відтворення аудіо, якщо користувач засинає з увімкненими AirPods, а також автоматичне перемикання звуку між навушниками та динаміками автомобіля під час використання CarPlay.

Доступність

Усі нові функції стануть доступними восени 2025 року у вигляді безкоштовного оновлення прошивки для моделей AirPods 4, AirPods 4 з активним шумопоглинанням та AirPods Pro другого покоління. Розробники вже можуть тестувати оновлення в рамках бета-програми, а публічна бета стартує в липні.