Новые возможности для создателей

На конференции WWDC 2025 компания Apple представила обновления для наушников AirPods, которые значительно расширяют их функции. Впервые пользователи смогут дистанционно управлять камерой iPhone или iPad с помощью AirPods. Эта функция возвращает возможность, которая была доступна еще со времен проводных EarPods, когда нажатие кнопки на гарнитуре позволяло сделать фото. Теперь, удерживая сенсор на AirPods, можно запускать/останавливать видеосъемку или фотографирование, что удобно при съемке групповых фото или записи выступлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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Функция будет работать не только с приложением "Камера", но и с совместимыми сторонними приложениями для съемки на iPhone и iPad. Apple пока не уточняет, какие именно сторонние программы будут поддерживать эту возможность, однако потенциал для авторов контента значительный – в частности, для блоггеров, видеомейкеров и пользователей социальных сетей.

Студийное качество звука в кармане

Вместе с дистанционным управлением камерой, AirPods получат еще одну весомую функцию – запись звука в студийном качестве. Благодаря микрофонам с формированием луча, вычислительном аудио и чипа H2, наушники смогут фильтровать лишние шумы и изолировать голос, обеспечивая четкость даже в шумной среде. Эта функция пригодится интервьюерам, подкастерам, певцам и другим авторам, которые записывают контент в дороге.

Кроме улучшения качества записи, изменения коснутся и звонков – как в стандартном телефонном режиме, так и в FaceTime или сторонних приложениях, поддерживающих CallKit. Улучшенный звук также будет доступен в таких программах, как "Камера", "Голосовые заметки", "Сообщения" (диктовка), Webex и другие приложения для видеоконференций.

Другие обновления

Среди дополнительных изменений – автоматическое приостановление воспроизведения аудио, если пользователь засыпает с включенными AirPods, а также автоматическое переключение звука между наушниками и динамиками автомобиля при использовании CarPlay.

Доступность

Все новые функции станут доступны осенью 2025 года в виде бесплатного обновления прошивки для моделей AirPods 4, AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro второго поколения. Разработчики уже могут тестировать обновления в рамках бета-программы, а публичная бета стартует в июле.