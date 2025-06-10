Таким образом теперь мы имеем iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 (с названием Tahoe), watchOS 26, tvOS 26, и visionOS 26. В этом материале 24 Канал рассказывает, когда можно будет получить каждую из них.

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Когда выйдет iOS 26 и другие операционные системы Apple

Центральным изменением в этих обновлениях стал масштабный визуальный просмотр дизайна, который Apple называет "Liquid Glass". Это первый значительный редизайн со времен iOS 7. Новая унифицированная тема дизайна по всей линейке устройств включает полупрозрачные элементы, которые имитируют полупрозрачное матовое стекло. Это отражено в виджетах, иконках и новом прозрачном режиме, который дополняет светлый и темный режимы.

Стоит отметить, что в сети такое дизайнерское решение восприняли очень плохо. Многие указывают на плохую читабельность, ведь во многих случаях фон, кнопки и текст просто сливаются.

Среди других заявленных функций, упомянутых в источниках, iPadOS 26 получит значительные обновления для производительности и многозадачности, в частности новую систему оконного отображения и улучшения Файлов. iOS 26 получит обновления для CarPlay, новое приложение Games, индикаторы набора текста в групповых чатах и живые переводы в iMessage, FaceTime и во время звонков, даже если собеседник не использует iPhone. Система для телевизоров tvOS 26 также получит новый визуальный дизайн.

Бета для разработчиков

Для разработчиков уже доступны первые бета-версии всех этих платформ. В частности, iPadOS 26 developer beta 1 и iOS 26 developer beta 1 были выпущены 9 июня 2025 года. watchOS 26 developer beta 1 также начала разворачиваться, но для ее установки сначала нужна инсталлированная бета-версия iOS 26 на iPhone. Доступ к бета-версиям для разработчиков осуществляется через раздел "Обновление ПО" в Настройках устройств с включенной опцией бета-ПО для разработчиков.

Однако стоит помнить, что первые бета-версии крупных обновлений операционных систем часто содержат много ошибок и проблем с производительностью. Apple не рекомендует устанавливать эти ранние бета-версии на основные устройства из-за риска возникновения различных проблем и возможной нестабильности сторонних приложений.

Бета для всех

Пользователи, которые не являются разработчиками, смогут попробовать новые обновления, установив публичные бета-версии. Публичная бета-программа доступна для всех, кто регистрируется на сайте beta.apple.apple.com.

Ожидается, что публичные бета-версии будут выпущены в следующем месяце, в июле. Исторически Apple выпускает публичную бету примерно во время цикла третьей бета-версии для разработчиков, что обычно приходится на первые недели июля.

Публичные бета-версии, как правило, стабильнее разработческих, но все равно являются предварительными релизами. Публичные бета-версии будут доступны для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Стоит отметить, что visionOS не участвует в публичной бета-программе.

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Когда финальный выпуск

Широкий запуск iOS 26 и других операционных систем для всех пользователей запланирован на осень этого года вместе с главными устройствами компании. Если Apple будет придерживаться своего стандартного графика выпуска, это произойдет в сентябре. Даже финальные осенние релизы могут иметь некоторые ошибки, хотя они должны быть значительно стабильнее текущих бета-версий.