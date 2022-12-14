Сторонні магазини додатків нарешті приходять на iPhone та iPad

Схоже, Apple здалася під натиском регуляторів та численних компаній, які засипали її позовами та претензіями. Виробник iPhone готується дозволити альтернативні магазини додатків та завантаження програм на iOS та iPadOS "ззовні".

Це стане частиною масштабної реорганізації, спрямованої на дотримання суворих вимог ЄС, які набирають чинності 2024 року. Наразі мова йде лише про зміни для користувачів у Європі, однак пізніше вони можуть поширитися й на весь світ, якщо інші країни приймуть аналогічні закони.

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Що відомо

Apple розраховує змінити правила встановлення програм з виходом iOS 17, реліз якої відбудеться в 2023 році. За словами людей, обізнаних із ситуацією, працівники відділу розробки програмного забезпечення та надання послуг активно намагаються відкрити ключові елементи платформ Apple. У рамках змін користувачі отримають можливість завантажувати програмне забезпечення сторонніх розробників на свої iPhone та iPad без використання App Store, обходячи обмеження Apple та комісію до 30%, яку вона накладає на платежі.

Передбачити наслідки такого історичного для Apple кроку наразі досить важко.

З одного боку корпорація протягом всієї своєї історії справедливо посилалася на питання безпеки, забороняючи сторонні магазини додатків та завантаження з невідомих джерел. Таким чином операційні системи компанії завжди були краще захищеними від шкідливого програмного забезпечення, ніж у головного конкурента в особі Google, який дозволяє установку на Android програм з apk-файлів, завантажених з будь-яких джерел. Тому тепер пристрої користувачів опиняться під загрозою навали вірусів.

З іншого боку, це призвело до фактично монополії та домінування на ринку. Компанія вимагає від розробників комісію в 30% за всі транзакції та погрожує видаленням тим, хто додає платежі поза екосистемою Apple. Творці програм просто не мають вибору й мусять підкоритися жорстким правилам компанії, утримуючи для власників iPhone вищі ціни, ніж для користувачів Android. Тепер Apple, найімовірніше, втратить якусь частину доходів.

Нагадаємо, новий європейський закон, який отримав назву "Закон про цифрові ринки", набуває чинності в найближчі місяці, але компанії не зобов'язані дотримуватися всіх правил до 2024 року. Урядовці США та інших країн наполягають на прийнятті подібних законів, але поки не просунулися так далеко, як ЄС. Закон наказує технологічним компаніям дозволити встановлення сторонніх додатків і дозволити користувачам легше змінювати налаштування за замовчуванням. Правила також вимагають, щоб служби обміну повідомленнями працювали разом і щоб зовнішні розробники отримували рівний доступ до основних функцій в додатках і сервісах.