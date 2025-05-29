Apple таємно тестує 200-мегапіксельну камеру для iPhone

Apple, за чутками, готується до серйозного оновлення камери у своїх смартфонах, яке може суттєво змінити баланс сил на ринку мобільної фотографії. Компанія тестує новий сенсор на 200 мегапікселів, щоб скоротити відставання від конкурентів, насамперед Samsung.

Різке підвищення роздільної здатності

Apple працює над впровадженням 200-мегапіксельної камери у майбутніх моделях iPhone. Якщо інформація підтвердиться, це стане найбільшим стрибком у роздільній здатності в історії бренду. Історично компанія не поспішала з нарощуванням мегапікселів, віддаючи перевагу алгоритмам. У той час, коли конкуренти все давно встановлювали датчики на 48 мегапікселів і більше, Apple все ще пропонувала смартфони на 12 мегапікселів. Однак стрімкий розвиток конкурентів, особливо Samsung, яка вже два роки встановлює 200-мегапіксельні сенсори в серію Galaxy S Ultra, змушує Apple переглянути стратегію, повідомляє 24 Канал з посиланням на відомого інсайдера Digital Chat Station.

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Згідно з інформацією на платформі Weibo, Apple вже тестує новий сенсор для головної камери, який, імовірно, вперше з’явиться в моделях iPhone Pro. Точні характеристики камери поки невідомі, але очікується, що її потенціал дозволить поліпшити деталізацію, цифровий зум від 2 до 5 разів і якість кадрування без втрати чіткості.

Хоча точна модель пристрою з 200-мегапіксельною камерою поки не розкривається, серед кандидатів розглядається як флагманський iPhone Pro 2027 року, що стане ювілейним 20-м айфоном, так і можливий iPhone Fold з преміальною ціною. Навряд чи слід очікувати нові камери вже в iPhone 17 Pro або iPhone 17 Air цього року. Ці моделі, за попередніми чутками, все ще оснащуватимуться 48-мегапіксельними сенсорами.

Модель Air була б чудовим кандидатом для такого оновлення, оскільки це відкрило б можливість високоякісної фотографії та відеозйомки навіть для пристроїв з однією камерою на борту.

Випробування перед запуском

Попри такі плани, Apple добре відома тим, що часто їх скасовує. Тестування тих чи інших продуктів не завжди виправдовує надії, а тому ми знаємо чимало випадків, коли якість прототипи не доходили до фінального виробництва.

Підвищення роздільної здатності до 200 Мп може створити технічні виклики – зокрема, пов’язані з обробкою зображення та контролем шуму. Як саме Apple адаптує свої алгоритми, щоб зберегти якість знімків, поки невідомо.

Одне очевидно – компанія готується до серйозного перегляду своєї стратегії. І хоча дата впровадження нової камери залишається невизначеною, її поява вже виглядає неминучою.