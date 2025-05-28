Ключові оновлення iPhone 17 Pro

Вперше з часів iPhone 11 Pro, Apple, ймовірно, змінить дизайн задньої камери iPhone. Замість заокругленого квадрата в кутку, камера буде розміщена в довгій смузі, що простягатиметься по всій задній панелі iPhone. Інші компоненти, такі як LiDAR-сканер, спалах та мікрофон, будуть переміщені праворуч від цієї смуги, на інший край корпусу. Хоча зображення показують камерну смугу чорного кольору, вона, швидше за все, відповідатиме кольору самого iPhone, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.

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Apple може повернутися до використання алюмінієвого корпусу для задньої панелі iPhone 17 Pro, що відрізняється від нержавіючої сталі та титанових рамок попередніх моделей iPhone Pro. Цей перехід до алюмінію, за даними витоків CAD-моделей від Sonny Dickson, дозволить створити новий дизайн задньої частини пристрою. Задня панель iPhone 17 Pro, імовірно, включатиме алюміній із скляним вікном для бездротової зарядки та MagSafe. Це значно контрастує з єдиним листом скла, який використовувався для задніх панелей iPhone протягом багатьох років.

Є чутки про впровадження Apple системи охолодження з випарною камерою в iPhone 17 Pro. Це може забезпечити тривалішу стабільну продуктивність і загалом прохолоднішу роботу пристрою. Така технологія потенційно дозволить підвищити пікову швидкість зарядки, покращити продуктивність в іграх та зменшити нагрів. Очікується, що термальний тротлінг залишиться в минулому.

Крім того, iPhone 17 Pro матиме низку менших, але важливих удосконалень. До них належать:

Новий розроблений власними силами Wi-Fi чипсет.

Збільшення обсягу оперативної пам'яті до 12 гігабайтів .

. Нова фронтальна камера на 24 мегапікселі, нова телефотокамера на 48 мегапікселів і можливість запису подвійного відео в додатку "Камера".

Хоча ранні чутки припускали зменшення Dynamic Island на iPhone 17 Pro, це, ймовірно, не відбудеться.

Нагадаємо, інсайдери також говорять про ще одну радикальну зміну в більш віддаленому майбутньому – переміщення фронтальної камери і датчиків FaceID під екран для нового повноекранного досвіду. Це нібито відбуватиметься поступово від покоління до покоління, але в iPhone 17 ще не варто очікувати якихось кроків у цьому напрямку.