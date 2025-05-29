Різке підвищення роздільної здатності

Apple працює над впровадженням 200-мегапіксельної камери у майбутніх моделях iPhone. Якщо інформація підтвердиться, це стане найбільшим стрибком у роздільній здатності в історії бренду. Історично компанія не поспішала з нарощуванням мегапікселів, віддаючи перевагу алгоритмам. У той час, коли конкуренти все давно встановлювали датчики на 48 мегапікселів і більше, Apple все ще пропонувала смартфони на 12 мегапікселів. Однак стрімкий розвиток конкурентів, особливо Samsung, яка вже два роки встановлює 200-мегапіксельні сенсори в серію Galaxy S Ultra, змушує Apple переглянути стратегію, повідомляє 24 Канал з посиланням на відомого інсайдера Digital Chat Station.

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Згідно з інформацією на платформі Weibo, Apple вже тестує новий сенсор для головної камери, який, імовірно, вперше з’явиться в моделях iPhone Pro. Точні характеристики камери поки невідомі, але очікується, що її потенціал дозволить поліпшити деталізацію, цифровий зум від 2 до 5 разів і якість кадрування без втрати чіткості.

Хоча точна модель пристрою з 200-мегапіксельною камерою поки не розкривається, серед кандидатів розглядається як флагманський iPhone Pro 2027 року, що стане ювілейним 20-м айфоном, так і можливий iPhone Fold з преміальною ціною. Навряд чи слід очікувати нові камери вже в iPhone 17 Pro або iPhone 17 Air цього року. Ці моделі, за попередніми чутками, все ще оснащуватимуться 48-мегапіксельними сенсорами.

Модель Air була б чудовим кандидатом для такого оновлення, оскільки це відкрило б можливість високоякісної фотографії та відеозйомки навіть для пристроїв з однією камерою на борту.

Випробування перед запуском

Попри такі плани, Apple добре відома тим, що часто їх скасовує. Тестування тих чи інших продуктів не завжди виправдовує надії, а тому ми знаємо чимало випадків, коли якість прототипи не доходили до фінального виробництва.

Підвищення роздільної здатності до 200 Мп може створити технічні виклики – зокрема, пов’язані з обробкою зображення та контролем шуму. Як саме Apple адаптує свої алгоритми, щоб зберегти якість знімків, поки невідомо.

Одне очевидно – компанія готується до серйозного перегляду своєї стратегії. І хоча дата впровадження нової камери залишається невизначеною, її поява вже виглядає неминучою.