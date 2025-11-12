Apple готує новий сервіс для здоровʼя з підтримкою штучного інтелекту

Apple планує у 2026 році представити новий сервіс Health+, який доповнить застосунок Health функціями штучного інтелекту. Система надаватиме персональні рекомендації з харчування, активності та способу життя, а також інтегрує відеопоради від експертів з медицини.

Компанія Apple активно працює над оновленою версією застосунку Health, який отримає інтегрований сервіс Health+ зі штучним інтелектом. Проєкт заплановано на 2026 рік і він може зробити Apple одним із перших технологічних гігантів, що розвивають напрямок медичних AI-асистентів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що відомо про новий Health+ від Apple?

Health+ матиме функції персонального тренера зі здоров’я. Користувачі отримуватимуть рекомендації, засновані на їхніх даних про активність, харчування та спосіб життя. Крім того, у додатку з’являться навчальні відео від медичних спеціалістів, які пояснюватимуть особливості різних станів здоров’я та способи їх покращення.

Ще однією ключовою функцією стане розширене відстеження харчування, яке допоможе користувачам формувати здорові звички. Apple також готує масштабні зміни в екосистемі своїх AI-рішень. Компанія працює над новою версією Siri, яка отримає можливості генеративного ШІ. Оновлення асистента очікується в iOS 26.4, а в iOS 27 з’явиться повністю оновлений дизайн Siri та AI-інструмент для вебпошуку.

Таким чином, Apple прагне об’єднати медичні функції, аналітику та штучний інтелект у єдиній системі, яка зможе підтримувати користувачів у повсякденному житті.

Яке оновлення незабаром отримає Apple Maps?

Apple розробляє розширені супутникові функції для iPhone, які зроблять його корисним не лише під час надзвичайних ситуацій. За даними Bloomberg, компанія планує інтегрувати супутниковий зв’язок у Apple Maps і дозволити надсилати фото без підключення до мобільної мережі чи Wi-Fi.

Крім того, корпорація інтегрує супутникові можливості у власний картографічний сервіс Apple Maps. Це означає, що користувачі зможуть прокладати маршрути та орієнтуватися навіть у місцях без покриття. Розробники інших застосунків також зможуть підключати свої продукти до цієї системи – наприклад, щоб надсилати повідомлення через WhatsApp без зв’язку.