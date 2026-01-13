Apple зробила ставку на Gemini: як це змінить iPhone і Siri
- Apple оголосила, що штучний інтелект Gemini від Google стане основою для оновленої Siri та платформи Apple Intelligence, що забезпечить більш персоналізовану Siri вже цього року.
- Apple планує забезпечити високу приватність даних, використовуючи архітектуру, де дані шифруються одразу після відправлення, а після виконання запиту видаляються, причому Gemini відповідатиме за інтелектуальну обробку, а вся інфраструктура контролюватиметься Apple.
Apple оголосила, що штучний інтелект Gemini від Google стане основою для оновленої Siri та платформи Apple Intelligence. Це партнерство має змінити підхід до ШІ на iPhone, Mac і iPad, поєднавши потужні моделі Google з акцентом Apple на приватність і глибоку інтеграцію в систему.
Однією з найгучніших технологічних новин року стало коротке спільне повідомлення Apple і Google. У ньому компанії підтвердили, що Gemini відповідатиме за інтелектуальну частину нового покоління Siri та стане фундаментом для ШІ-функцій Apple Intelligence на iPhone і Mac. Apple зазначила, що ці моделі забезпечать більш персоналізовану Siri вже цього року. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Digital Trends.
Як Gemini може переосмислити iPhone та Siri?
Для Google це серйозна перемога, а для користувачів техніки Apple – довгоочікуваний крок уперед. Фактично компанія з Купертіно визнала, що самостійно не змогла наздогнати лідерів ШІ-ринку на кшталт Google, Meta чи OpenAI. Раніше Apple тестувала різні варіанти, зокрема моделі Claude від Anthropic і GPT від OpenAI, але зрештою зупинилася саме на Gemini, що стало прямим підтвердженням його рівня.
Як пише CNBC, одне з головних питань у цій історії – конфіденційність. Сучасні чат-боти мають доступ до електронної пошти, календарів, файлів, галерей і навіть особистих нотаток користувачів. Крім того, більшість запитів обробляються на віддалених серверах, а дані можуть зберігатися для навчання моделей. Вихід – обробка на пристрої, але вона має обмеження за швидкістю та складністю завдань.
Apple запевняє, що знайшла компроміс. За її словами, Apple Intelligence працюватиме на самих пристроях і в середовищі Private Cloud Compute, зберігаючи високі стандарти приватності. У цій архітектурі дані шифруються одразу після відправлення, а після виконання запиту видаляються. Інформація не зберігається й недоступна навіть самій Apple. Gemini у цій схемі відповідає лише за інтелектуальну обробку, тоді як уся інфраструктура контролюється Apple.
Що це означає на практиці? Передусім – розумнішу Siri. Користувачі, які порівнювали можливості Gemini на Android і Siri на iPhone, давно помітили різницю. Нове партнерство має її суттєво скоротити. При цьому Apple не планує відкрито просувати бренд Gemini – користувачі бачитимуть знайомий інтерфейс і стиль, але з іншим рівнем розуміння запитів.
Gemini стане основою для наступного покоління Apple Foundation Models – внутрішніх моделей, що відповідають за підсумовування текстів, інструменти для письма, генерацію зображень і міждодаткові дії. Ці моделі можуть працювати як локально, так і в хмарі Apple. Оновлені версії вже стали швидшими, краще обробляють медіа та підтримують більше мов.
Ключова ідея – дати розробникам доступ до потужного ШІ без втрати контролю над даними. У майбутньому Siri зможе виконувати складні дії в додатках. Наприклад, створювати плейлист у Spotify на основі найчастіше прослуханих треків або знаходити потрібну інформацію в листах і файлах без ручного пошуку.
Сьогодні Siri часто передає складні запити ChatGPT, тоді як Gemini на Android одразу дає відповідь і виконує дію в інших додатках. На смартфонах Pixel можна, наприклад, попросити надіслати повідомлення в месенджері або перевірити події в календарі – і система зробить це без зайвих кроків. Саме такого рівня зручності бракує екосистемі Apple.
З появою Gemini Siri зможе краще розуміти природну мову, а універсальний пошук на iPhone і Mac стане більш розмовним. Користувачі зможуть керувати Notes, Mail, Music та іншими сервісами голосом або текстом, навіть не відкриваючи самі додатки. Завдяки App Intents з'явиться потенціал і для глибшої інтеграції сторонніх сервісів.
На відміну від підключення сторонніх чат-ботів, вбудований системний підхід має менші ризики для приватності та забезпечує плавніший досвід. Apple вже показала, що вміє впроваджувати складні технології непомітно для користувача, і тепер має змогу перейняти найкращі практики Gemini, адаптувавши їх під власну екосистему.
Поки що залишається відкритим питання ролі ChatGPT, який уже інтегрований в Apple Intelligence. Відповіді, ймовірно, пролунають на найближчій конференції для розробників у червні. Але вже зараз зрозуміло, що завдяки Gemini майбутнє Siri та ШІ на пристроях Apple виглядає значно перспективнішим.