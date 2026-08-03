Apple купує компанію, яка допомагає робити iPhone міцнішими – що відомо про угоду

Apple продовжує інвестувати не лише у програмне забезпечення та штучний інтелект, а й у виробничі технології. Цього разу компанія звернула увагу на невеликого європейського розробника, рішення якого вже давно використовуються під час створення її пристроїв.

Apple домовилася про придбання чеської компанії PlasmaSolve, яка спеціалізується на матеріалознавстві та програмному забезпеченні для моделювання плазмових виробничих процесів. Про угоду стало відомо з повідомлення, опублікованого на сайті Європейської комісії, де Apple офіційно повідомила про намір придбати активи компанії. Про це пише Macrumors.

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Що Apple отримує разом із PlasmaSolve?

Згідно з документом, Apple через одну зі своїх дочірніх компаній придбає весь статутний капітал PlasmaSolve, а також запропонує роботу частині її співробітників. Це означає, що американська корпорація отримає не лише інтелектуальну власність і технології, а й команду фахівців, яка займалася їхнім розвитком.

PlasmaSolve була заснована у 2016 році в Чехії. Компанія займається розробкою програмних інструментів, які допомагають виробникам моделювати та оптимізувати технологічні процеси із застосуванням плазми. Такі рішення дозволяють ще на етапі проєктування прогнозувати результати виробництва, скорочувати кількість фізичних випробувань і підвищувати ефективність виробничих процесів.

Для чого Apple потрібні ці технології?

Основним продуктом PlasmaSolve є програмний комплекс MatSight. Він призначений для моделювання різних процесів осадження тонких металевих покриттів із газової фази. Подібні технології широко використовуються у високоточному виробництві електроніки, де навіть незначні зміни покриття можуть впливати на міцність, зовнішній вигляд і довговічність готового виробу.

Як зазначається, Apple використовує технології PlasmaSolve вже багато років. Зокрема, вони застосовуються під час виробництва кількох поколінь iPhone для створення надтонкого захисного покриття корпусу. Така плівка підвищує стійкість пристрою до подряпин та інших механічних пошкоджень.

Використання програмного моделювання дозволяє виробникам точніше налаштовувати параметри нанесення покриттів ще до початку масового виробництва, що допомагає економити матеріали, скорочувати витрати та підвищувати якість готової продукції.

Компанія продовжує працювати

Попри оголошення про майбутню угоду, сайт PlasmaSolve залишається активним. На ньому компанія й надалі описує власні технології та проєкти, а також згадує про грантове фінансування, яке вона отримувала протягом останніх років для розвитку своїх досліджень у сфері матеріалознавства.

Наразі Apple не розкриває фінансових умов угоди та не повідомляє, як саме планує інтегрувати технології PlasmaSolve у власні виробничі процеси. Водночас придбання компанії свідчить про прагнення Apple посилити контроль над ключовими технологіями, що використовуються під час виробництва її пристроїв, та розвивати власі компетенції у сфері сучасних матеріалів.