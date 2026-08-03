Apple договорилась о приобретении чешской компании PlasmaSolve, специализирующейся на материаловедении и программном обеспечении для моделирования плазменных производственных процессов. О сделке стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Европейской комиссии, где Apple официально сообщила о намерении приобрести активы компании. Об этом пишет Macrumors.

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Что Apple получит вместе с PlasmaSolve?

Согласно документу, Apple через одну из своих дочерних компаний приобретет весь уставный капитал PlasmaSolve, а также предложит работу части ее сотрудников. Это означает, что американская корпорация получит не только интеллектуальную собственность и технологии, но и команду специалистов, которая занималась их разработкой.

PlasmaSolve была основана в 2016 году в Чехии. Компания занимается разработкой программных инструментов, которые помогают производителям моделировать и оптимизировать технологические процессы с использованием плазмы. Такие решения позволяют еще на этапе проектирования прогнозировать результаты производства, сокращать количество физических испытаний и повышать эффективность производственных процессов.

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Почему Apple нужны эти технологии?

Основным продуктом PlasmaSolve является программный комплекс MatSight. Он предназначен для моделирования различных процессов осаждения тонких металлических покрытий из газовой фазы. Подобные технологии широко используются в высокоточном производстве электроники, где даже незначительные изменения покрытия могут влиять на прочность, внешний вид и долговечность готового изделия.

Как отмечается, Apple использует технологии PlasmaSolve уже много лет. В частности, они применяются при производстве нескольких поколений iPhone для создания сверхтонкие защитного покрытия корпуса. Такая пленка повышает устойчивость устройства к царапинам и другим механическим повреждениям.

Использование программного моделирования позволяет производителям более точно настраивать параметры нанесения покрытий еще до начала массового производства, что помогает экономить материалы, сокращать затраты и повышать качество готовой продукции.

Компания продолжает работать

Несмотря на объявление о предстоящей сделке, сайт PlasmaSolve остается активным. На нем компания по-прежнему описывает собственные технологии и проекты, а также упоминает о грантовом финансировании, которое она получала в течение последних лет для развития своих исследований в области материаловедения.

На данный момент Apple не раскрывает финансовые условия сделки и не сообщает, как именно планирует интегрировать технологии PlasmaSolve в собственные производственные процессы. В то же время приобретение компании свидетельствует о стремлении Apple усилить контроль над ключевыми технологиями, используемыми при производстве ее устройств, и развивать собственные компетенции в сфере современных материалов.