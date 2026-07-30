Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что компания сделает пожертвование в поддержку гуманитарных операций в регионах Европы, пострадавших от масштабных лесных пожаров. Об этом он написал в социальной сети X.
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Как Apple поможет пострадавшим от пожаров в Европе?
По словам Кука, Apple поддерживает спасательные и гуманитарные службы, которые работают непосредственно на местах над ликвидацией последствий стихийного бедствия.
Помощь будет направлена на поддержку регионов, пострадавших от масштабных пожаров во Франции, Испании, Греции и других европейских странах. Во многих районах огонь привел к эвакуации местных жителей, уничтожению лесов и повреждению инфраструктуры.
Тим Кук отметил, что мысли компании сейчас с людьми, пострадавшими от стихии, а также с пожарными и спасателями, которые продолжают бороться с огнем.
Apple традиционно поддерживает гуманитарные миссии
Apple не впервые оказывает финансовую помощь во время больших стихийных бедствий. Ранее компания уже перечисляла средства Международному комитету Красного Креста для ликвидации последствий природных катастроф и гуманитарных кризисов.
В то же время Apple традиционно не раскрывает размер своих пожертвований, поэтому и на этот раз сумма финансовой помощи также осталась неизвестной.
Информацию о новом пожертвовании компания обнародовала 30 июля, а первоисточником сообщения стал пост генерального директора Apple Тима Кука.