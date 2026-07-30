Генеральний директор Apple Тім Кук повідомив, що компанія зробить пожертву на підтримку гуманітарних операцій у регіонах Європи, які постраждали від масштабних лісових пожеж. Про це він написав у соцмережі X.

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Як Apple допоможе постраждалим від пожеж у Європі?

За словами Кука, Apple підтримує рятувальні та гуманітарні служби, які працюють безпосередньо на місцях над ліквідацією наслідків стихійного лиха.

Допомога буде спрямована на підтримку регіонів, які постраждали від масштабних пожеж у Франції, Іспанії, Греції та інших європейських країнах. У багатьох районах вогонь призвів до евакуації місцевих жителів, знищення лісів і пошкодження інфраструктури.

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Тім Кук зазначив, що думки компанії зараз із людьми, які постраждали від стихії, а також із пожежниками та рятувальниками, які продовжують боротися з вогнем.

Apple традиційно підтримує гуманітарні місії

Apple не вперше надає фінансову допомогу під час великих стихійних лих. Раніше компанія вже перераховувала кошти Міжнародному комітету Червоного Хреста для ліквідації наслідків природних катастроф і гуманітарних криз.

Водночас Apple традиційно не розкриває розмір своїх пожертв, тому цього разу сума фінансової допомоги також залишилася невідомою.

Інформацію про нову пожертву компанія оприлюднила 30 липня, а першоджерелом повідомлення став допис генерального директора Apple Тіма Кука.