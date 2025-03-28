На сайті Apple з'явився комп'ютер, який ви не зможете придбати

Apple опублікувала на своєму офіційному сайті сторінку з незвичним продуктом – комп'ютером Lumon Terminal Pro, який з'явився у серіалі "Розрив" (Severance). Він позначений як новинка у розділі Mac PC, проте придбати його неможливо.

Хоча на головній сторінці Apple Mac немає згадки про Lumon Terminal Pro, він все ж з'являється у навігаційному підменю відповідного розділу, розповідає 24 Канал.

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Водночас Apple не пропонує можливості придбати цей пристрій. Однак на сторінці комп'ютера розміщене посилання на відео, у якому демонструється процес монтажу фінального епізоду серіалу.

Для редагування "Розриву" команда працювала з 83 ТБ відзнятого матеріалу. Обробка здійснювалася на комп'ютерах Apple, що дозволяло віддалену співпрацю між режисером і монтажерами, які перебували в різних місцях.

Основними пристроями для роботи стали Mac mini, а в деяких випадках – MacBook Pro, який можна використовувати у будь-якому зручному місці.

Творці серіалу розповіли, як обирали ракурси для сцени з оркестром, щоб створити відчуття клаустрофобії.

Монтажери продемонстрували ефект Кулешова – метод створення потрібного емоційного впливу через поєднання різних кадрів.

А композитор Теодор Шапіро показав, як музичний супровід може кардинально змінити сприйняття однієї й тієї ж сцени.

Тим часом Apple вирішила кардинально змінити дизайн власної операційної системи. Ці зміни торкнуться інтерфейсу більшості операційних систем компанії. Оновлений дизайн буде представлено на WWDC у червні з метою уніфікації інтерфейсу на всіх платформах Apple.