Хотя на главной странице Apple Mac нет упоминания о Lumon Terminal Pro, он все же появляется в навигационном подменю соответствующего раздела, рассказывает 24 Канал.
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В то же время Apple не предлагает возможности приобрести это устройство. Однако на странице компьютера размещена ссылка на видео, в котором демонстрируется процесс монтажа финального эпизода сериала.
Основными устройствами для работы стали Mac mini, а в некоторых случаях – MacBook Pro, который можно использовать в любом удобном месте.
Создатели сериала рассказали, как выбирали ракурсы для сцены с оркестром, чтобы создать ощущение клаустрофобии.
- Монтажеры продемонстрировали эффект Кулешова – метод создания нужного эмоционального воздействия через сочетание различных кадров.
- А композитор Теодор Шапиро показал, как музыкальное сопровождение может кардинально изменить восприятие одной и той же сцены.
Между тем Apple решила кардинально изменить дизайн собственной операционной системы. Эти изменения коснутся интерфейса большинства операционных систем компании. Обновленный дизайн будет представлен на WWDC в июне с целью унификации интерфейса на всех платформах Apple.