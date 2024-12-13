Буде чи не буде: Apple заплутала всіх через свій надпотужний ШІ-процесор M4 Extreme

Деякий час тому в мережі гуляли чутки про те, що Apple планує випустити новий клас процесорів. Він мав стати найпотужнішим у лінійці, залишаючи позаду не лише все, що досі робила сама компанія, а й усі продукти її конкурентів. Схоче, від цих намірів спочатку відмовились, а тепер знову до них повернулись.

Apple скасовує M4 Extreme

Для ясності уточнимо, що Apple масштабує свої чипи буквально складаючи їх разом. В основі всієї лінійки лежить базовий процесор – наприклад, M4, якщо говорити про нинішнє покоління. З'єднавши два цих чипи через спеціальну шину, компанія отримує M4 Pro з подвоєною кількістю ядер. Додайте сюди ще один базовий чип і це буде M4 Max. Наступне додавання дає нам клас Ultra. Компанія свого часу випустила M2 Ultra, але пропустила M3 Ultra. Чи буде випущений M4 Ultra наразі невідомо. M4 Extreme, як вважають експерти, також повинен складатися з чотирьох частин, хоча ця назва може бути неточною. Згідно з чутками, компанія спочатку скасувала розробку цього чипа, а тепер знову до нього повертається, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Information.

Дивіться також iOS 18․2 з функціями Apple Intelligence нарешті вийшла: як зміниться ваш iPhone

Очікувалося, що новий процесор буде анонсований десь наступного року, але скасування явно мало би вплинути на терміни. Extreme пророкували для робочої станції Mac Pro tower, найпотужнішого комп'ютера Apple – того самого десктопа, який іноді жартівливо називають "теркою". Тож він став би найшвидшим і найпотужнішим в усій лінійці.

M4 Extreme називають "серверним" чипом, а також вказують на те, що він мав бути спеціально побудований для роботи зі штучним інтелектом. Хоча зараз уже немає сенсу про це говорити, адже всі найновіші процесори компанії призначені для роботи з Apple Intelligence.

Зараз Mac Pro tower працює на чипах серії Ultra, які також можна знайти у Mac Studio. Тож цілком логічно, що компанія хоче розділити ці два комп'ютери й дати своїм користувачам буквально ультимативний варіант для найвимогливіших завдань.

Виходячи зі специфікацій, чип M4 Extreme вчетверо перевершив би не просто базовий M4, а навіть M4 Max, який складається з 64 ядер центрального процесора і до 160 ядер графічного процесора, що зробило б його гігантом у порівнянні з існуючими пропозиціями Apple і конкурентів.

Джерело не дає інформації про те, якими є точні плани компанії. Весь матеріал – це чутки та припущення, тож ніхто достеменно не знає, чи вийде M4 Extreme. Наразі експерти ринку переконані, що нам точно слід очікувати M4 Ultra для Mac Studio, а також для Mac Pro десь у другій половині наступного року. Офіційних анонсів компанія зазвичай про чипи не робить.