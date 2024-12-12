Що треба знати

iOS 18.2 нарешті вийшла зі стадії бета-тестування, і вона принесла чимало функцій, які компанія досить довго випробовувала, щоб упевнитися в їхній безпечності та ефективності. Оновлення є особливо важливим для Siri, оскільки тепер голосовий асистент, котрий роками відставав від своїх конкурентів, тепер інтегрується з ChatGPT для виконання запитів, які виходять за рамки його базових знань. 24 Канал зібрав кожну нову функцію, яку Apple запустила разом із iOS 18.2.

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Image Playground:

Це генератор зображень, вбудований у iOS.

Він дозволяє використовувати не лише текстові запити для створення картинок, а й фотографії людей з вашої галереї, щоб генерувати нові зображення у різних стилях.

Вам буде доступний попередній перегляд, на етапі якого ви зможете оцінити результат, обрати найкращий з кількох і внести зміни.

Під час створення зображення можна вибрати стиль.

Створення зображень доступно також у програмах "Повідомлення" з подальшим легким надсиланням, Freeform і в додатках сторонніх розробників.

Зображення синхронізуються з бібліотекою Playground на всіх ваших пристроях за допомогою сервісу iCloud.

Genmoji:

Genmoji дозволяє створювати власні емодзі прямо з клавіатури.

На клавіатурі емодзі свого iPhone торкніться нової кнопки Genmoji, а потім введіть опис персонажа, якого хочете створити. Apple Intelligence згенерує кілька різних варіантів, які ви можете гортати, щоб вибрати той, який хочете надіслати. Також можна використовувати фотографії ваших друзів як відправну точку для Genmoji.

Genmoji синхронізуються у вашій скриньці наклейок на всіх ваших пристроях за допомогою iCloud.

Підтримка ChatGPT в Siri та Writing Tools:

Доступ до ChatGPT від OpenAI можна отримати прямо з Siri або Writing Tools (інструменти для написання тексту).

Функція Compose у Writing Tools дозволяє створювати щось з нуля за допомогою ChatGPT. Це працюватиме як будь-який запит до чат-бота з проханням написати текст за заданими параметрами.

Siri може підключитися до ChatGPT, коли це доречно, щоб надати вам відповідь.

Наприклад, якщо ви попросите цифрового асистента скласти для вас маршрут або план тренувань, він запитає вашого дозволу на використання ChatGPT для виконання завдання.

Обліковий запис в ChatGPT не є обов'язковим. Ваші запити будуть анонімними і не будуть використовуватися для подальшого навчання моделей OpenAI.

Але ви можете за бажанням увійти в свій обліковий запис ChatGPT, щоб отримати доступ до переваг вашої підписки, якщо така є. В такому випадку на ваші запити буде поширюватися політика конфіденційності OpenAI.

Цікаво, що в бета-версії iOS 18.2 існував щоденний ліміт на кількість запитів, які користувачі iPhone можуть надсилати на сервери OpenAI. Але чи є він зараз у фінальному релізі, поки неясно.

Пошта:

Функція категоризації пошти сортує повідомлення, щоб допомогти вам визначити пріоритетність найважливіших повідомлень.

Функція Digest об'єднує всі повідомлення від одного відправника в одну групу для зручного перегляду.

Фотографії:

Покращено перегляд відео, включаючи можливість покадрового перегляду та налаштування для вимкнення циклічного відтворення відео.

Покращено навігацію в поданнях колекцій, включаючи можливість проведення пальцем вправо для повернення до попереднього подання.

Історію альбомів "Нещодавно переглянуті" та "Нещодавно поширені" можна очистити.

Альбом "Вибране" з'явився в колекції "Утиліти" на додачу до "Закріплених колекцій".

Safari:

Нові фонові зображення для налаштування стартової сторінки Safari.

Імпорт та експорт дозволяє експортувати дані веб-перегляду з Safari та імпортувати дані веб-перегляду з іншої програми в Safari.

Пріоритетність HTTPS. Оновлює URL-адреси до HTTPS, коли це можливо.

Завантаження файлів у реальному часі показує хід завантаження файлу на Dynamic Island та на головному екрані.

Це оновлення також включає наступні функції, покращення та виправлення помилок:

Image Wand перетворює ескізи та рукописні або надруковані нотатки на зображення в Нотатках.

Функції Camera Control (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Двоступеневий затвор Camera Control дозволяє зафіксувати фокус і експозицію в камері при легкому натисканні Camera Control.

Visual Intelligence з функцією керування камерою допомагає миттєво дізнаватися про місця, предмети довкола або взаємодіяти з інформацією, що вас оточує, просто навівши камеру iPhone на об'єкт. Достатньо запитати ШІ про те, що він бачить, щоб отримати інформацію про це. Система може звернутися як до Пошуку Google, так і до ChatGPT.

Voice Memos підтримує багаторівневий запис, дозволяючи додавати вокал поверх існуючої ідеї пісні без використання навушників, а потім імпортувати дводоріжкові проєкти безпосередньо в Logic Pro (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Функція Share Item Location в Find My допомагає знаходити і повертати втрачені речі, легко і безпечно ділячись місцем розташування аксесуара AirTag або Find My з довіреними третіми сторонами, наприклад, авіакомпаніями.

Пошук природною мовою в Apple Music і Apple TV дозволяє описувати те, що ви шукаєте, використовуючи будь-яку комбінацію категорій, таких як жанри, настрої, актори, десятиліття та інше.

Функція "Улюблені категорії в подкастах" дозволяє вибрати улюблені категорії та отримати рекомендації до відповідних шоу, до яких можна легко отримати доступ у вашій бібліотеці.

Сторінка персоналізованого пошуку в подкастах висвітлює найбільш релевантні категорії та спеціально підібрані для вас колекції.

Підтримка функції перевірки слуху на AirPods Pro 2 у більшій кількості країн. Україна не згадується.

Підтримка функції слухового апарата на AirPods Pro 2 в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Котирування цін у розділі "Акції" дозволяють відстежувати біржові котирування NASDAQ та NYSE до відкриття ринку.

Вирішено проблему, через яку нещодавно зроблені фотографії не одразу з'являлися в сітці "Всі фотографії".

Вирішено проблему, через яку фотографії в нічному режимі в програмі "Камера" могли виглядати погіршено під час зйомки з довгою експозицією (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Якщо ви чекали на iOS 18.2 та iPadOS 18.2, оновлення було офіційно випущено для всіх сумісних пристроїв. Ви можете завантажити його через "Налаштування" на вашому iPhone. Все, що вам потрібно зробити, це перейти в Загальні – Оновлення програмного забезпечення і слідувати інструкціям на екрані.

Нагадаємо, функції Apple Intelligence доступні лише на таких смартфонах: