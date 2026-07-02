Біжіть тестувати: усі ключові нововведення Apple Maps в iOS 27

Хоча застосунок Apple Maps в iOS 27 отримав не так багато уваги, як інші сервіси компанії, оновлення принесло низку вкрай корисних функцій. Від покращеної 3D-навігації за допомогою штучного інтелекту до розумних списків локацій — розповідаємо, що нового чекає на користувачів.

Еволюція Apple Maps

Нагадаємо, що на конференції WWDC 2026 Apple представила нову операційну систему, де головний акцент зроблено на швидкодії та розвитку платформи Apple Intelligence у партнерстві з Google Gemini. Завдяки оптимізації планувальника процесора додатки запускаються на 30% швидше, а передача даних через AirDrop прискорилася на 80%. Як повідомляє MacRumors, в Apple Maps розробники зосередилися на деталізації, інтеграції штучного інтелекту та покращенні користувацького досвіду.

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Одним із найпомітніших оновлень стало вдосконалення функції Flyover. Цей режим дозволяє здійснювати віртуальні 3D-тури містами, розглядаючи пам'ятки, вулиці та будівлі з висоти пташиного польоту. Наразі він підтримує понад 350 міст.

Раніше ця функція спиралася виключно на аерофотозйомку, але в iOS 27 Apple застосувала моделі Vision Intelligence. Це система комп'ютерного зору на базі штучного інтелекту, яка розпізнає та деталізує об'єкти на зображеннях, роблячи їх максимально реалістичними. Завдяки цьому дерева, архітектура та інші елементи отримали кращу текстуру і чіткість.

В Apple зазначають, що в обраних містах деталізація стала настільки високою, що можна розгледіти форми окремих дерев і те, як світло відбивається від скла хмарочосів.



Оновлені Apple Maps / Зображення Apple

Розумні рекомендації та пошук природною мовою

Для тих, хто шукає нові місця, з'явилася функція Local Lists ("Локальні списки"). Вона аналізує тренди навколо вас і пропонує актуальні добірки цікавих локацій. Важливо, що функція орієнтована на конфіденційність і не використовує дані, прив'язані до конкретних користувачів. Наразі працює лише в США.

Крім того, в інтерфейсі пошуку з'явився окремий розділ Trending Restaurants, який показує найпопулярніші заклади харчування поблизу.

Значно покращився і пошук природною мовою (Natural Language Search). Ця технологія дозволяє системі розуміти запити так, як ви їх формулюєте в звичайній розмові, без використання жорстких комп'ютерних команд. Тепер ви можете просто попросити карти прокласти маршрут, який уникає платних доріг або автомагістралей.

Офлайн-карти та історія подорожей

Apple також доопрацювала режим Offline Maps. В iOS 27 завантажені карти відображають більше локацій, отримали темніші та чіткіші написи, а також іконки, які легше зчитувати з першого погляду. При натисканні на певний населений пункт карта автоматично масштабується для зручного перегляду.

Функція Visited Places ("Відвідані місця") стала точнішою і рідше пропускає локації, де ви побували. Вона автоматично сортує ваші зупинки за категоріями та географією. Знайти цю статистику можна за простою інструкцією:

Натисніть на фото свого профілю.

Перейдіть у розділ Places ("Місця").

Оберіть вкладку Visited Places ("Відвідані місця").

В iOS 27 географія підтримки цієї функції також розширюється.



Відвідані місця / Зображення Apple

Екосистема, дизайн та інтеграція

Зміни торкнулися й візуальної складової. Apple оновила іконку застосунку Maps у стилі Liquid Glass, додавши їй більше "скляних" шарів та візуальної глибини.

Власники Apple Watch отримали новий віджет Parked Car ("Припарковане авто") у меню Smart Stack. Він синхронізує дані з iPhone і дозволяє швидко перевірити останнє відоме місцеперебування вашого автомобіля прямо із зап'ястя.

Оновлення торкнулися й інших сервісів екосистеми. Наприклад, спільні альбоми в iCloud тепер підтримують повноцінну взаємодію з користувачами Android та Windows. Окрім цього, Apple повністю переписала ядро пошуку з нуля, впровадивши нову архітектуру Search Index, що покращило роботу Spotlight та пошуку всередині додатків.

Оновлення Apple Maps в iOS 27 демонструє чіткий вектор компанії на інтеграцію штучного інтелекту в повсякденні інструменти. Покращення 3D-візуалізації за допомогою нейромереж та вдосконалення алгоритмів пошуку роблять сервіс ще більш конкурентоздатним на ринку навігаційних додатків.