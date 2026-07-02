Эволюция Apple Maps

Напомним, что на конференции WWDC 2026 Apple представила новую операционную систему, в которой основной акцент сделан на производительности и развитии платформы Apple Intelligence в партнерстве с Google Gemini. Благодаря оптимизации планировщика процессора приложения запускаются на 30% быстрее, а передача данных через AirDrop ускорилась на 80%. Как сообщает MacRumors, в Apple Maps разработчики сосредоточились на детализации, интеграции искусственного интеллекта и улучшении пользовательского опыта.

Смотрите также: Новая утечка об iPhone 18 Pro Max удивила одной деталью аккумулятора

Одним из самых заметных обновлений стало усовершенствование функции Flyover. Этот режим позволяет совершать виртуальные 3D-туры по городам, рассматривая достопримечательности, улицы и здания с высоты птичьего полета. В настоящее время он поддерживает более 350 городов.

Ранее эта функция опиралась исключительно на аэрофотосъемку, но в iOS 27 Apple применила модели Vision Intelligence. Это система компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта, которая распознает и детализирует объекты на изображениях, делая их максимально реалистичными. Благодаря этому деревья, архитектура и другие элементы приобрели лучшую текстуру и четкость.

В Apple отмечают, что в выбранных городах детализация стала настолько высокой, что можно разглядеть очертания отдельных деревьев и то, как свет отражается от стекол небоскребов.



Обновленные Apple Maps / Изображение Apple

Умные рекомендации и поиск на естественном языке

Для тех, кто ищет новые места, появилась функция Local Lists ("Локальные списки"). Она анализирует тренды вокруг вас и предлагает актуальные подборки интересных локаций. Важно, что функция ориентирована на конфиденциальность и не использует данные, привязанные к конкретным пользователям. Пока что работает только в США.

Кроме того, в интерфейсе поиска появился отдельный раздел Trending Restaurants, который показывает самые популярные заведения питания поблизости.

Значительно улучшился и поиск на естественном языке (Natural Language Search). Эта технология позволяет системе понимать запросы так, как вы их формулируете в обычном разговоре, без использования жестких компьютерных команд. Теперь вы можете просто попросить карты проложить маршрут, обходящий платные дороги или автомагистрали.

Офлайн-карты и история путешествий

Apple также доработала режим Offline Maps. В iOS 27 загруженные карты отображают больше локаций, получили более темные и четкие надписи, а также иконки, которые легче распознать с первого взгляда. При нажатии на конкретный населенный пункт карта автоматически масштабируется для удобного просмотра.

Функция Visited Places ("Посещенные места") стала точнее и реже пропускает локации, где вы побывали. Она автоматически сортирует ваши остановки по категориям и географии. Найти эту статистику можно, следуя простой инструкции:

Нажмите на фото своего профиля.

Перейдите в раздел Places ("Места").

Выберите вкладку "Visited Places" ("Посещенные места").

В iOS 27 география поддержки этой функции также расширяется.



Посещенные места / Изображение Apple

Экосистема, дизайн и интеграция

Изменения коснулись и визуальной составляющей. Apple обновила иконку приложения Maps в стиле Liquid Glass, добавив ей больше "стеклянных" слоев и визуальной глубины.

Владельцы Apple Watch получили новый виджет Parked Car ("Припаркованный автомобиль") в меню Smart Stack. Он синхронизирует данные с iPhone и позволяет быстро проверить последнее известное местонахождение вашего автомобиля прямо с запястья.

Обновления коснулись и других сервисов экосистемы. Например, общие альбомы в iCloud теперь поддерживают полноценное взаимодействие с пользователями Android и Windows. Кроме того, Apple полностью переписала ядро поиска с нуля, внедрив новую архитектуру Search Index, что улучшило работу Spotlight и поиска внутри приложений.

Обновление Apple Maps в iOS 27 демонстрирует четкий вектор развития компании в направлении интеграции искусственного интеллекта в повседневные инструменты. Улучшение 3D-визуализации с помощью нейросетей и совершенствование алгоритмов поиска делают сервис еще более конкурентоспособным на рынке навигационных приложений.