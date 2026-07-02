Эволюция Apple Maps
Напомним, что на конференции WWDC 2026 Apple представила новую операционную систему, в которой основной акцент сделан на производительности и развитии платформы Apple Intelligence в партнерстве с Google Gemini. Благодаря оптимизации планировщика процессора приложения запускаются на 30% быстрее, а передача данных через AirDrop ускорилась на 80%. Как сообщает MacRumors, в Apple Maps разработчики сосредоточились на детализации, интеграции искусственного интеллекта и улучшении пользовательского опыта.
Смотрите также: Новая утечка об iPhone 18 Pro Max удивила одной деталью аккумулятора
Одним из самых заметных обновлений стало усовершенствование функции Flyover. Этот режим позволяет совершать виртуальные 3D-туры по городам, рассматривая достопримечательности, улицы и здания с высоты птичьего полета. В настоящее время он поддерживает более 350 городов.
Ранее эта функция опиралась исключительно на аэрофотосъемку, но в iOS 27 Apple применила модели Vision Intelligence. Это система компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта, которая распознает и детализирует объекты на изображениях, делая их максимально реалистичными. Благодаря этому деревья, архитектура и другие элементы приобрели лучшую текстуру и четкость.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В Apple отмечают, что в выбранных городах детализация стала настолько высокой, что можно разглядеть очертания отдельных деревьев и то, как свет отражается от стекол небоскребов.
Обновленные Apple Maps / Изображение Apple
Умные рекомендации и поиск на естественном языке
Для тех, кто ищет новые места, появилась функция Local Lists ("Локальные списки"). Она анализирует тренды вокруг вас и предлагает актуальные подборки интересных локаций. Важно, что функция ориентирована на конфиденциальность и не использует данные, привязанные к конкретным пользователям. Пока что работает только в США.
Кроме того, в интерфейсе поиска появился отдельный раздел Trending Restaurants, который показывает самые популярные заведения питания поблизости.
Значительно улучшился и поиск на естественном языке (Natural Language Search). Эта технология позволяет системе понимать запросы так, как вы их формулируете в обычном разговоре, без использования жестких компьютерных команд. Теперь вы можете просто попросить карты проложить маршрут, обходящий платные дороги или автомагистрали.
Офлайн-карты и история путешествий
Apple также доработала режим Offline Maps. В iOS 27 загруженные карты отображают больше локаций, получили более темные и четкие надписи, а также иконки, которые легче распознать с первого взгляда. При нажатии на конкретный населенный пункт карта автоматически масштабируется для удобного просмотра.
Функция Visited Places ("Посещенные места") стала точнее и реже пропускает локации, где вы побывали. Она автоматически сортирует ваши остановки по категориям и географии. Найти эту статистику можно, следуя простой инструкции:
- Нажмите на фото своего профиля.
- Перейдите в раздел Places ("Места").
- Выберите вкладку "Visited Places" ("Посещенные места").
В iOS 27 география поддержки этой функции также расширяется.
Посещенные места / Изображение Apple
Экосистема, дизайн и интеграция
Изменения коснулись и визуальной составляющей. Apple обновила иконку приложения Maps в стиле Liquid Glass, добавив ей больше "стеклянных" слоев и визуальной глубины.
Владельцы Apple Watch получили новый виджет Parked Car ("Припаркованный автомобиль") в меню Smart Stack. Он синхронизирует данные с iPhone и позволяет быстро проверить последнее известное местонахождение вашего автомобиля прямо с запястья.
Обновления коснулись и других сервисов экосистемы. Например, общие альбомы в iCloud теперь поддерживают полноценное взаимодействие с пользователями Android и Windows. Кроме того, Apple полностью переписала ядро поиска с нуля, внедрив новую архитектуру Search Index, что улучшило работу Spotlight и поиска внутри приложений.
Обновление Apple Maps в iOS 27 демонстрирует четкий вектор развития компании в направлении интеграции искусственного интеллекта в повседневные инструменты. Улучшение 3D-визуализации с помощью нейросетей и совершенствование алгоритмов поиска делают сервис еще более конкурентоспособным на рынке навигационных приложений.