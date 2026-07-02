Очередная утечка информации о будущем iPhone 18 Pro Max раскрыла точную емкость его аккумулятора. По предварительным слухам уже было известно, что Apple готовит самую большую батарею в истории своих смартфонов без складной конструкции, а теперь инсайдеры назвали конкретные цифры. Об этом пишет GSMarena.

Смотрите также: Секреты iPhone 18 Pro попали в свободный доступ после хакерской атаки на партнеров Apple

Какую батарею может получить новый флагман Apple?

Согласно информации, модель будет выпускаться в двух вариантах, которые будут отличаться не только поддержкой физической SIM-карты, но и емкостью аккумулятора. Версия, рассчитанная исключительно на использование eSIM, якобы получит аккумулятор емкостью 5425 миллиампер-часов, тогда как модификация с физическим слотом для SIM-карты будет иметь аккумулятор емкостью 5235 миллиампер-часов.

Впрочем, пока что эти данные основаны лишь на утечке, поэтому официального подтверждения от Apple нет.

Если обнародованные характеристики окажутся достоверными, увеличение емкости аккумулятора будет довольно заметным по сравнению с нынешним поколением смартфонов. Для сравнения: iPhone 17 Pro Max с физической SIM-картой, по предварительным данным, оснащен аккумулятором емкостью 4823 миллиампер-часов, тогда как версия только с eSIM получила аккумулятор емкостью 5088 миллиампер-часов.

Таким образом, новый iPhone 18 Pro Max может предложить:

прирост на 412 миллиампер-часов для модели с физической SIM-картой;

прирост на 337 миллиампер-часов для версии, использующей только eSIM.

Такое увеличение емкости может положительно сказаться на автономности устройства, хотя реальное время работы зависит не только от батареи, но и от энергоэффективности процессора, дисплея и программной оптимизации iOS.

Превзойдет ли Apple конкурентов?

Смартфоны Apple традиционно не отличались рекордной емкостью аккумуляторов, ведь компания делала ставку на оптимизацию программного обеспечения и собственных процессоров. Однако новая утечка свидетельствует о том, что на этот раз Apple может изменить подход.

Если версия iPhone 18 Pro Max с eSIM действительно получит аккумулятор емкостью 5425 миллиампер-часов, это будет больше, чем у флагманского Samsung Galaxy S26 Ultra, который оснащен батареей емкостью 5000 миллиампер-часов.

В то же время сама емкость аккумулятора не является единственным показателем автономности. На фактическое время работы смартфона влияют архитектура процессора, эффективность дисплея, алгоритмы управления питанием и особенности операционной системы. Пока что все приведенные характеристики остаются на уровне неофициальной информации. Окончательные параметры iPhone 18 Pro Max станут известны только после официальной презентации смартфона.