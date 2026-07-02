Черговий витік інформації про майбутній iPhone 18 Pro Max розкрив точну ємність його акумулятора. За попередніми чутками вже було відомо, що Apple готує найбільшу батарею в історії своїх смартфонів без складаної конструкції, а тепер інсайдери назвали конкретні цифри. Про це пише GSMarena.

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Яку батарею може отримати новий флагман Apple?

Згідно з інформацією, модель буде випускатися у двох варіантах, які відрізнятимуться не лише підтримкою фізичної SIM-картки, а й ємністю акумулятора. Версія, розрахована виключно на використання eSIM, нібито отримає батарею на 5425 міліампер-годин, тоді як модифікація з фізичним слотом для SIM-картки матиме акумулятор ємністю 5235 міліампер-годин.

Втім, поки що ці дані ґрунтуються лише на витоку, тому офіційного підтвердження від Apple немає.

Якщо оприлюднені характеристики виявляться достовірними, збільшення ємності акумулятора буде доволі помітним порівняно з нинішнім поколінням смартфонів. Для порівняння, iPhone 17 Pro Max із фізичною SIM-карткою, за попередніми даними, оснащений батареєю на 4823 міліампер-годин, тоді як версія лише з eSIM отримала акумулятор на 5088 міліампер-годин.

Таким чином, новий iPhone 18 Pro Max може запропонувати:

приріст на 412 міліампер-годин для моделі з фізичною SIM-карткою;

приріст на 337 міліампер-годин для версії, що використовує лише eSIM.

Таке збільшення ємності може позитивно позначитися на автономності пристрою, хоча реальний час роботи залежить не лише від батареї, а й від енергоефективності процесора, дисплея та програмної оптимізації iOS.

Чи перевершить Apple конкурентів?

Смартфони Apple традиційно не вирізнялися рекордною ємністю акумуляторів, адже компанія робила ставку на оптимізацію програмного забезпечення та власних процесорів. Проте новий витік свідчить, що цього разу Apple може змінити підхід.

Якщо версія iPhone 18 Pro Max з eSIM справді отримає акумулятор на 5425 міліампер-годин, це буде більше, ніж у флагманського Samsung Galaxy S26 Ultra, який оснащений батареєю ємністю 5000 міліампер-годин.

Водночас сама ємність акумулятора не є єдиним показником автономності. На фактичний час роботи смартфона впливають архітектура процесора, ефективність дисплея, алгоритми керування живленням та особливості операційної системи. Поки що всі наведені характеристики залишаються на рівні неофіційної інформації. Остаточні параметри iPhone 18 Pro Max стануть відомі лише після офіційної презентації смартфона.