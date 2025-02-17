Користувачі розлючені тим, куди Apple збирається інтегрувати рекламу

Реклама – основне джерело доходу для багатьох компаній та організацій. Apple – інший випадок: вона отримує найбільше грошей від продажу пристроїв, а рекламні прибутки є скоріше приємним доповненням. Схоже, компанія збирається збільшити цю частку, додавши рекламу в один зі своїх найпопулярніших сервісів. Користувачі вже висловили своє обурення.

Деталі

У свіжому випуску своєї традиційної колонки Power On журналіст Марк Гурман пише, що Apple намагається збільшити свої доходи від сервісів за рахунок розміщення реклами в застосунку карт Apple Maps. Реклама не є чимось новим для компанії, адже вона вже давно намагається заробляти, розміщуючи рекламу в App Store, Apple News та додатку Stocks. Але "Карти" завжди були вільними від реклами. Тепер, схоже, це зміниться, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Гурман повідомляє, що хоча Apple і раніше розглядала можливість розміщення реклами в "Картах", зараз вона почала дійсно серйозно обмірковувати цю ідею. Початковий план, який все ще розглядається, полягав у тому, щоб реклама працювала подібно до реклами в Google Maps, де компанії платять за те, щоб з'являтися вище в результатах пошуку. Згідно з джерелом, саме цей спосіб має найвищі шанси бути реалізованим.

Жодних термінів запуску поки що немає. Очевидно, що компанія спочатку повинна провести тестування цього оновлення, перш ніж його впроваджувати. Але це вже зараз викликає лавину гнівних і розчарованих реакцій.

Я розумію, що Apple намагається робити це зі смаком, але це слизька доріжка, де бухгалтери розуміють, що вони можуть отримати додатковий дохід за невеликі зусилля. Весь сенс платити більше за продукцію Apple полягає в тому, щоб уникнути побічних накруток — за винятком того, що Apple продає свої власні послуги, з чим я, чесно кажучи, теж не згоден,

– пише один з користувачів форуму Hacker News.

Він додає, що якби хотів, щоб його "обладнання субсидувалося рекламодавцями", то "лишився б на Android".

Очевидно, що все наразі перебуває лише на етапі розгляду, і компанія ще сама не знає, як у підсумку все це виглядатиме. App Store уже давно заповнений платними результатами пошуку. Тому, якщо все це буде реалізовано схожим чином, ви можете приблизно зрозуміти майбутнє нововведення вже зараз.