Що тепер

У 2025 році Apple знову почала купувати рекламу на платформі, попри те, що Маск виконав нацистське вітання під час промови на інавгурації Дональда Трампа й підтримав ультраправих кандидатів у Німеччині. 12 лютого рекламу "яблучної" компанії вперше побачило видання MacRumors, і з того часу вона постійно з'являється в стрічках користувачів, повідомляє 24 Канал.

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Насправді це загальна тенденція: компанії та бізнесмени, які раніше ворогували з Трампом і Маском, тепер підлещуються до нової адміністрації Білого дому, щоб отримати для себе якісь переваги, як Джефф Безос, або щоб не загриміти до в'язниці, як Марк Цукерберг. Вони міняють свої правила під бачення нового президента і його найближчого соратника, паралельно поливаючи брудом закони Джо Байдена та демократів. Імовірно, через 4 роки вони знову вдягнуть німби на свої корпоративні голови й будуть розказувати, якими пригнобленими почувалися, коли їх змушували скасувати програми різноманітності та інклюзивності, а також наввипередки проситимуть вибачення у своїх користувачів за тимчасове помутніння.

Хай там як, але найближчим часом такі компанії, як Apple, ймовірно, намагатимуться всіляко підігравати команді нового президента, щоб не сваритися з ним. Сюди, звісно ж, входитимуть добросусідські стосунки з Ілоном Маском. А бойкот реклами на його улюбленій платформі явно цьому суперечить.

Apple – один із багатьох великих брендів, які принаймні раз призупиняли рекламу на X. Серед інших – Disney, Coca-Cola, Sony, IBM, Comcast тощо. Згодом Disney та багато інших обережно повернулися, не роблячи про це гучних заяв. Тож тепер і Apple рекламує щонайменше два продукти: функції конфіденційності Safari та серіал Severance. Імовірно, далі буде більше.

Що не так із рекламою на X

Після того, як Маск узяв під контроль Twitter і перетворив його на X, він дуже послабив правила модерації. Якщо ви були на платформі останнім часом, то знаєте, що вона наповнена великою кількістю сміттєвого контенту, в тому числі й відверто нацистського. У 2023 році великі технологічні компанії, такі як Apple, припинили розміщувати рекламу на X, оскільки їхні оголошення часто опинялися поруч із запереченням Голокосту, расизмом і вихвалянням нацистів.

Наприклад, ви цілком могли побачити рекламу Mac поруч із зізнанням в любові до Гітлера чи виправдовуванням того, що він робив. В одному з випадків обліковий запис розмістив рекламу, в якій заявив, що вся ненависть до Гітлера – це брехня, яку дітям у школах нав'язують вчителі, розказують екскурсоводи в музеях і пропагандують фільми, на кшталт "Списку Шиндлера". І це була не просто звичайна публікація, а саме затверджена реклама.

В одному з останніх випадків репер Каньє Вест нещодавно виголосив довгу пронацистську тираду й навіть написав, що він сам нацист і любить Гітлера. Він також купив рекламу на Суперкубку, щоб спрямувати людей на свій магазин одягу, де він видалив увесь товар, крім однієї позиції – футболки зі свастикою. Чи заблокували його після цього на X? Аж ніяк! Його публікації зібрали десятки тисяч уподобань, перш ніж він сам оголосив, щоб видаляється з платформи. Через кілька днів сторінка була відновлена.

Ілон Маск подав до суду на компанії, що пішли з X, а також сказав, що вони можуть "іти до біса", але в більш нецензурній версії. Він називав бойкот шантажем, а також балансував між "вони мені непотрібні" та "X може збанкрутувати без рекламодавців".

Apple, Amazon та інші рекламодавці, які тепер повертаються, знову мають шанс бути показаними поруч з пронацистським контентом. Хоча X заблокував сторінку, яка публікувала вищезгадану рекламу, лавина антисемітського і расистського контенту на сайті є величезною і не спиняється. Але тепер, схоже, це хвилює компанії менше, ніж перспектива санкцій з боку Трампа. Apple і без того зараз перебуває в хиткому становищі, оскільки може постраждати від нових тарифів і помсти за них з боку Китаю, тож, імовірно, не хоче ще більше ризикувати.