Что теперь

В 2025 году Apple снова начала покупать рекламу на платформе, несмотря на то, что Маск исполнил нацистское приветствие во время речи на инаугурации Дональда Трампа и поддержал ультраправых кандидатов в Германии. 12 февраля рекламу "яблочной" компании впервые увидело издание MacRumors, и с тех пор она постоянно появляется в лентах пользователей, сообщает 24 Канал.

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На самом деле это общая тенденция: компании и бизнесмены, которые ранее враждовали с Трампом и Маском, теперь заискивают перед новой администрацией Белого дома, чтобы получить для себя какие-то преимущества, как Джефф Безос, или чтобы не загреметь в тюрьму, как Марк Цукерберг. Они меняют свои правила под видение нового президента и его ближайшего соратника, параллельно поливая грязью законы Джо Байдена и демократов. Вероятно, через 4 года они снова наденут нимбы на свои корпоративные головы и будут рассказывать, какими угнетенными чувствовали себя, когда их заставляли отменить программы разнообразия и инклюзивности, а также наперегонки просить прощения у своих пользователей за временное помутнение.

Как бы там ни было, но в ближайшее время такие компании, как Apple, вероятно, будут пытаться всячески подыгрывать команде нового президента, чтобы не ссориться с ним. Сюда, конечно же, будут входить добрососедские отношения с Илоном Маском. А бойкот рекламы на его любимой платформе явно этому противоречит.

Apple – один из многих крупных брендов, которые по крайней мере раз приостанавливали рекламу на X. Среди других – Disney, Coca-Cola, Sony, IBM, Comcast и тому подобное. Впоследствии Disney и многие другие осторожно вернулись, не делая об этом громких заявлений. Поэтому теперь и Apple рекламирует как минимум два продукта: функции конфиденциальности Safari и сериал Severance. Вероятно, дальше будет больше.

Что не так с рекламой на X

После того как Маск взял под контроль Twitter и превратил его в X, он очень ослабил правила модерации. Если вы были на платформе в последнее время, то знаете, что она наполнена большим количеством мусорного контента, в том числе и откровенно нацистского. В 2023 году крупные технологические компании, такие как Apple, прекратили размещать рекламу на X, поскольку их объявления часто оказывались рядом с отрицанием Холокоста, расизмом и восхвалением нацистов.

Например, вы вполне могли увидеть рекламу Mac рядом с признанием в любви к Гитлеру или оправданием того, что он делал. В одном из случаев учетная запись разместила рекламу, в которой заявил, что вся ненависть к Гитлеру – это ложь, которую детям в школах навязывают учителя, рассказывают экскурсоводы в музеях и пропагандируют фильмы, вроде "Списка Шиндлера". И это была не просто обычная публикация, а именно утвержденная реклама.

В одном из последних случаев рэпер Канье Уэст недавно произнес длинную пронацистскую тираду и даже написал, что он сам нацист и любит Гитлера. Он также купил рекламу на Суперкубке, чтобы направить людей на свой магазин одежды, где он удалил весь товар, кроме одной позиции – футболки со свастикой. Заблокировали ли его после этого на X? Отнюдь! Его публикации собрали десятки тысяч лайков, прежде чем он сам объявил, чтобы удаляется с платформы. Через несколько дней страница была восстановлена.

Илон Маск подал в суд на компании, ушедшие с X, а также сказал, что они могут "идти к черту", но в более нецензурной версии. Он называл бойкот шантажом, а также балансировал между "они мне не нужны" и "X может обанкротиться без рекламодателей".

Apple, Amazon и другие рекламодатели, которые теперь возвращаются, снова имеют шанс быть показанными рядом с пронацистским контентом. Хотя X заблокировал страницу, которая публиковала вышеупомянутую рекламу, лавина антисемитского и расистского контента на сайте является огромной и не останавливается. Но теперь, похоже, это волнует компании меньше, чем перспектива санкций со стороны Трампа. Apple и без того сейчас находится в шатком положении, поскольку может пострадать от новых тарифов и мести за них со стороны Китая, поэтому, вероятно, не хочет еще больше рисковать.