Что об этом известно

Новая информация поступила от известного аналитика и инсайдера Минг-Чи Куо, который специализируется на работе Apple. Часто он первым сообщает информацию, что позже оказывается правдивой. Теперь он говорит, что, кроме негуманоидных форм, о которых компания выпустила целую исследовательскую работу с исследованием взаимодействий человека и "неантропоморфных" роботов, она изучает и машины, что своей формой "тела" похожи на людей, сообщает 24 Канал. Все это в будущем должно стать частью экосистемы "умного дома".

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Инсайдер спешит заметить, что исследовательская работа Apple в первую очередь проливает свет на прогресс, достигнутый компанией, но все это пока находится на ранних стадиях исследований и является лишь концепцией. Он говорит, что проект электромобиля был фактически приостановлен на такой же ранней стадии, поэтому нет никаких гарантий, что компания доведет эту работу до конца. Однако стоит отметить, что Apple Car вообще не был никогда ни анонсирован, ни даже словесно подтвержден. Поэтому у роботов, кажется, все же чуть больше шансов дойти до массового производства.

Ссылаясь на "текущий прогресс и типичные циклы разработки", Куо прогнозирует, что 2028 год является оптимистичным сроком для выхода первых роботов на рынок.

Аналитик также говорит, что на этом этапе разработки Apple больше заботится о том, как пользователи воспринимают роботов, чем об их внешнем виде. На самом деле большая часть ее исследовательской работы касалась именно восприятия роботов человеком. Для этого "лампу" обучили разнообразным движениям, чтобы человек во время взаимодействия мог понять, что робот его видит и слышит. Эти движения в определенной степени заменяют эмоции, они интуитивно понятны.

Как работают движения робота от Apple: видео

Поэтому, хотя мы абсолютно ничего не знаем о человекоподобных роботах от Apple, уже сейчас можно сказать, что они будут следовать той же концепции. Это, вероятно, будет проявляться в движениях тела и рук, в эмоциях на "лице", каким бы оно ни было, и даже, возможно, в звуках, которые будет издавать робот.

Вероятно, мы не услышим ничего о гуманоидных роботах в ближайшее время. Однако мы по крайней мере знаем, что Apple активно работает в этом направлении.