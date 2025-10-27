Apple може почати показувати вам рекламу в неочікуваному місці

Apple планує додати рекламу в додаток Maps, щоб місцеві бізнеси могли платити за пріоритетне відображення у пошуку. Компанія обіцяє, що реклама буде "розумною" й не нав’язливою, але користувачі побоюються, що iPhone перестає бути "преміальним" продуктом, за який платять, щоб уникнути реклами.

Apple може запустити рекламу в додатку Maps вже наступного року. Як і в App Store, де пошукові результати мають спонсоровані позиції, у Maps ресторани та локальні компанії зможуть платити, щоб з’являтися вище у списку під час пошуку користувачів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Чому Apple хоче вставити рекламу в Maps?

Компанія запевняє, що її підхід буде "інтелектуальним": завдяки алгоритмам штучного інтелекту реклама нібито стане більш корисною та доречною, ніж у конкурентів на кшталт Google Maps чи Yelp. Apple обіцяє, що не перетворить додаток на суцільний рекламний потік, а робитиме покази "з користю для користувача".

Однак не всі готові прийняти таку зміну. Власники iPhone вже скаржаться, що пристрій, за який вони платять великі гроші, дедалі частіше просуває власні сервіси — Apple Music, iCloud чи Apple TV+. Якщо ж реклама з’явиться у Maps, яку користувачі відкривають щодня, це може остаточно зруйнувати відчуття "преміальності" бренду.

Як пише Digital Trends, Apple запевняє, що навіть рекламна модель залишається "приватною". Компанія не відстежує користувачів у сторонніх застосунках, але використовує їхнє місцезнаходження, тип пристрою та активність у власних сервісах. Для критиків це звучить як спроба "мати і приватність, і рекламу одночасно".

Іронічно, що саме Apple кілька років тому обмежила можливість відстеження користувачів у сторонніх додатках, чим суттєво вдарила по прибутках Facebook і Snap. Тепер же компанія розвиває власний рекламний бізнес, який уже приносить мільярди доларів — і, за оцінками аналітиків, може зрости у кілька разів.

З бізнесової точки зору крок виглядає логічним: стабільний додатковий дохід і можливість допомогти локальним підприємствам виділитись серед конкурентів. Але якщо Apple не знайде баланс між зручністю й монетизацією, користувачі можуть відчути, що їхній "преміальний" смартфон перетворюється на платформу для показу реклами.

Навіщо OpenAI купила компанію колишніх інженерів Apple?

OpenAI придбала компанію Software Applications Incorporated, засновану колишніми розробниками Apple, які створили застосунок Workflow і функцію Shortcuts. Тепер їхній новий AI-проєкт Sky стане частиною ChatGPT, забезпечивши глибшу інтеграцію з macOS.

Workflow здобув популярність серед користувачів iPhone як інструмент автоматизації дій, а після придбання Apple у 2017 році був перетворений на системну функцію Shortcuts. Вайнштейн залишив Apple у 2023 році, а Крамер – ще у 2019-му. Після цього вони знову об’єдналися, щоб створити компанію Software Applications Incorporated і почати роботу над Sky – AI-асистентом для Mac. Це придбання відбулося наступного дня після того, як OpenAI представила ChatGPT Atlas – новий браузер, який конкурує з Safari та Chrome. Він уже вміє виконувати завдання замість користувача за допомогою функцій AI Operator, а технології Sky мають зробити цей процес ще природнішим і розумнішим.