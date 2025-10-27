Apple может начать показывать вам рекламу в неожиданном месте

Apple планирует добавить рекламу в приложение Maps, чтобы местные бизнесы могли платить за приоритетное отображение в поиске. Компания обещает, что реклама будет "умной" и не навязчивой, но пользователи опасаются, что iPhone перестает быть "премиальным" продуктом, за который платят, чтобы избежать рекламы.

Apple может запустить рекламу в приложении Maps уже в следующем году. Как и в App Store, где поисковые результаты имеют спонсируемые позиции, в Maps рестораны и локальные компании смогут платить, чтобы появляться выше в списке при поиске пользователей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему Apple хочет вставить рекламу в Maps?

Компания уверяет, что ее подход будет "интеллектуальным": благодаря алгоритмам искусственного интеллекта реклама якобы станет более полезной и уместной, чем у конкурентов вроде Google Maps или Yelp. Apple обещает, что не превратит приложение в сплошной рекламный поток, а будет делать показы "с пользой для пользователя".

Однако не все готовы принять такое изменение. Владельцы iPhone уже жалуются, что устройство, за которое они платят большие деньги, все чаще продвигает собственные сервисы - Apple Music, iCloud или Apple TV+. Если же реклама появится в Maps, которую пользователи открывают ежедневно, это может окончательно разрушить ощущение "премиальности" бренда.

Как пишет Digital Trends, Apple уверяет, что даже рекламная модель остается "частной". Компания не отслеживает пользователей в сторонних приложениях, но использует их местонахождение, тип устройства и активность в собственных сервисах. Для критиков это звучит как попытка "иметь и приватность, и рекламу одновременно".

Иронично, что именно Apple несколько лет назад ограничила возможность отслеживания пользователей в сторонних приложениях, чем существенно ударила по прибыли Facebook і Snap. Теперь же компания развивает собственный рекламный бизнес, который уже приносит миллиарды долларов - и, по оценкам аналитиков, может вырасти в несколько раз.

С бизнес точки зрения шаг выглядит логичным: стабильный дополнительный доход и возможность помочь локальным предприятиям выделиться среди конкурентов. Но если Apple не найдет баланс между удобством й монетизацией, пользователи могут почувствовать, что их "премиальный" смартфон превращается в платформу для показа рекламы.

Зачем OpenAI купила компанию бывших инженеров Apple?

OpenAI приобрела компанию Software Applications Incorporated, основанную бывшими разработчиками Apple, которые создали приложение Workflow и функцию Shortcuts. Теперь их новый AI-проект Sky станет частью ChatGPT, обеспечив более глубокую интеграцию с macOS.

Workflow получил популярность среди пользователей iPhone как инструмент автоматизации действий, а после приобретения Apple в 2017 году был преобразован в системную функцию Shortcuts. Вайнштейн покинул Apple в 2023 году, а Крамер – еще в 2019-м. После этого они снова объединились, чтобы создать компанию Software Applications Incorporated и начать работу над Sky – AI-ассистентом для Mac. Это приобретение произошло на следующий день после того, как OpenAI представила ChatGPT Atlas – новый браузер, который конкурирует с Safari и Chrome. Он уже умеет выполнять задачи вместо пользователя с помощью функций AI Operator, а технологии Sky должны сделать этот процесс еще более естественным и умным.