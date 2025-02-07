Президентство Трампа створило для Apple дві серйозні загрози

Apple починає відчувати певний вплив від зміни пріоритетів у владі США. Компанія зіткнулася з двома серйозними загрозами, які можуть вплинути на її бізнес, але при цьому все виглядає так, наче ніхто з цього приводу не хвилюється.

Що відбувається з Apple

У новому звіті журналіста й головного інсайдера Apple Марка Гурмана йдеться про те, що орієнтація на Китай "ставить [компанію] в центр геополітичної боротьби". Він називає трампівські тарифи та помсту з боку Пекіна найбільшими загрозами для бізнесу. Враховуючи, що на Китай припадає значний відсоток прибутку через його величезне населення, це може призвести до проблем загалом у компанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Отож, на думку Гурмана, є дві основні загрози:

10% тариф на імпорт з Китаю може підняти ціни на кінцеві продукти компанії , зробивши їх менш привабливими в очах покупців у США. Оскільки Apple усе ще здебільшого виробляє свою продукцію в Китаї, це може коштувати їй дуже дорого. Перенесення заводів до Індії чи В'єтнаму, хоча й було оголошене деякий час тому, зараз, як видається, загальмувало. Принаймні жодних новин про це не було вже близько року. Єдиний виняток – у грудні 2024 року ми дізналися, що компанія перенесе виробництво AirPods до Індії. Що стосується смартфонів, планшетів та ноутбуків, то вони досі здебільшого збираються в Китаї.

, зробивши їх менш привабливими в очах покупців у США. Оскільки Apple усе ще здебільшого виробляє свою продукцію в Китаї, це може коштувати їй дуже дорого. Перенесення заводів до Індії чи В'єтнаму, хоча й було оголошене деякий час тому, зараз, як видається, загальмувало. Принаймні жодних новин про це не було вже близько року. Єдиний виняток – у грудні 2024 року ми дізналися, що компанія перенесе виробництво AirPods до Індії. Що стосується смартфонів, планшетів та ноутбуків, то вони досі здебільшого збираються в Китаї. Можливе антимонопольне розслідування щодо App Store з боку китайського уряду. Хоча ніяких оголошень чи анонсів з боку Пекіна ще не було, ми знаємо, що влада країни вже взялася за Google і приглядається до Intel. Регулятори почали перевірки, щоб підтвердити чи спростувати наявність тих чи інших порушень. Зрозуміло, що все це робиться саме зараз не задля дотримання правил, а лише щоб помститися Сполученим Штатам, створивши незручності для їхніх компаній.

Насправді тут можна назвати ще кілька додаткових загроз, у тому числі й тарифи для інших країн, а також тариф на постачання чипів з Тайваню. Хоча США вже давно визнали напівпровідникову промисловість питанням національної безпеки, тобто критично важливим для економіки й оборони, Трамп не соромиться погрожувати податками для таких компаній, як TSMC. Зрозуміло, що здорожчання процесорів також призведе до підвищення цін на готові пристрої, які постачаються з передовими чипами, виготовленими на заводах TSMC.

Більше думок

У статті Гурмана також висвітлюється погляд його колеги з Bloomberg. Анураг Рана пише: "Не апаратна частина викликає занепокоєння, а негативна реакція на Apple через посилення антиамериканської риторики. Більшою проблемою є перевірка App Store, що є довгостроковою проблемою для одного з найприбутковіших бізнесів компанії".

Якщо Apple почне асоціюватися з новими антиамериканськими настроями, це, безумовно, може призвести до того, що її поточні проблеми з Китаєм здаватимуться незначними порівняно з потенційним довгостроковим ударом. І це може вплинути на результат будь-якого потенційного розслідування щодо компанії в будь-якій точці світу.

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Ніхто не панікує

Все ж, судячи з усього, ні Apple, ні Уолл-стріт не хвилюються. Принаймні з їхньої поведінки та відсутньої реакції можна робити саме такий висновок.

Акції Apple трохи знизилися за рік, але не настільки, як у деяких її конкурентів. Здебільшого інвестори задоволені результатами діяльності компанії та її майбутніми перспективами. Вказівки Apple щодо наступного фінансового кварталу були добре сприйняті. Марк гурман пише, що все це виглядає так, ніби Apple і Уолл-стріт передбачили, що так станеться, і з оптимізмом дивляться на шляхи розв'язання проблеми.

Можливо, це тому, що під час першого терміну президента Трампа Apple отримала звільнення від мит. І тому, що, попри загострення відносин між США та Китаєм під час цього терміну, Apple змогла уникнути значної шкоди для себе.