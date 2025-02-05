Китайська помста

Оголошуючи про початок розслідування, Державне управління з регулювання ринку Китаю зазначило, що підозрює Google у порушенні антимонопольного законодавства. Хоча деталей не оприлюднили, деякі ЗМІ повідомляють, що розслідування може заглибитись у питання лідируючої позиції Google щодо Android і можливої шкоди для китайських виробників смартфонів, таких як Oppo і Xiaomi, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Оголошення про розслідування з'явилося всього через кілька годин після того, як США запровадили мита на китайські товари у розмірі 10%. Китай пообіцяв завдати удару у відповідь і запровадить відповідні мита на деякі американські товари, зокрема 15% мито на вугілля і природний газ, а 10% мито буде застосовано до сирої нафти, сільськогосподарської техніки, великих автомобілів і пікапів.

Крім того, Китай оголосив про обмеження експорту в США деяких критично важливих мінералів, зокрема вольфраму, телуру, рутенію, молібдену та рутенію. Ці матеріали мають важливе значення для сучасної інфраструктури та виробництва технологій, що потенційно може порушити глобальні ланцюги поставок.

Окремо Китай також вніс дві американські фірми, PVH Corp (материнську компанію Calvin Klein і Tommy Hilfiger), а також біотехнологічну компанію Illumina, до списку ненадійних суб'єктів господарювання. Міністерство заявило, що ці компанії вживали "дискримінаційних заходів проти китайських підприємств" і "завдали шкоди" законним правам та інтересам китайських фірм.

Президент Трамп заявив, що адміністрація збирається поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох днів, але він попередив, що тарифи будуть "дуже, дуже суттєвими", якщо не буде досягнуто угоди.

Чутки щодо Intel

Згідно з повідомленням Financial Times, Китай також розглядає можливість проведення антимонопольного розслідування щодо напівпровідникового гіганта Intel.

Хоча Intel базується в США, Китай є найбільшим ринком збуту Intel, і компанія має там випробувальні та складальні потужності.

Минулого року компанія отримала 29% свого світового доходу в Китаї, що дорівнює 15,5 мільярда доларів.