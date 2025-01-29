Зміна назв

Дональд Трамп ще до офіційного вступу на свою посаду пообіцяв, що перейменує Мексиканську затоку на Американську затоку. У промові під час інавгурації він повторив свою обіцянку, а також заявив, що свою історичну назву поверне гора на Алясці, найвища вершина Північної Америки, яку раніше перейменовували за наказом Барака Обами. Відповідні укази з'явилися згодом, і тепер Google планує виконати їх, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Як зазначають джерела, посилаючись на заяву Міністерства внутрішніх справ США, зміни назв тепер є офіційними, а американські органи з географічних назв працюють "оперативно", щоб виконати наказ.

Тож крім зміни Мексиканської затоки на Американську, перейменують гору Деналі. Вона поверне свою попередню назву "Гора Мак-Кінлі". Гора на Алясці була названа горою Мак-Кінлі у 1917 році на честь 25-го президента Америки Вільяма Мак-Кінлі. Її перейменував у 2015 році Барак Обама. Трамп повертає все назад, попри протести деяких сенаторів Аляски.

Як буде для українців

Однак не всі у світі, хто користується Картами Google, побачать Американську затоку. Географічні назви, які часто відрізняються між різними країнами, відображаються на Картах Google під офіційною назвою кожної країни для їхніх громадян. Про це йдеться у повідомленні Google у соціальних мережах. Це означає, що назва Мексиканської затоки не зміниться для мексиканських користувачів Карт Google, де президентка країни Клаудія Шейнбаум висміяла Трампа за пропозицію нової назви. В інших країнах на Картах Google будуть відображатися обидві назви затоки — американська і мексиканська — одна поряд з іншою.

Google заявляє, що зробить ці зміни, коли оновиться офіційна база даних американських назв GNIS (Інформаційна система географічних назв). Коли саме це відбудеться, невідомо.