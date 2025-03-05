Анонсовано новий базовий iPad із чіпом A16, але він не підтримує функції Apple Intelligence

Разом з новим iPad Air компанія Apple також оновила базову модель iPad. Тепер планшет поставляється з чипом A16 і вдвічі більшим обсягом пам'яті за ту ж саму ціну. Ось все найцікавіше.

Характеристики iPad 11

Найдешевший iPad від Apple тепер починається зі 128 гігабайтів пам'яті. На вибір також доступні 256 гігабайтів і вперше в історії 512 гігабайтів. Завдяки швидшому чипу та вдвічі більшому обсягу пам'яті, новий iPad має ще краще співвідношення ціни та якості, ніж попередній iPad десятого покоління, повідомляє 24 Канал.

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У порівнянні з чипом A14 в попередньому поколінні, чип A16 в новому iPad працює на 30 відсотків швидше. Apple заявляє, що навіть її найдешевший iPad у шість разів швидший за найпопулярніший Android-планшет.

Однак чип A16 недостатньо потужний для підтримки Apple Intelligence. Це означає, що найдешевший iPad від Apple не матиме флагманських функцій штучного інтелекту для цього покоління планшетів. Клієнти, які придбають новий iPad, не зможуть скористатися такими функціями, як Writing Tools, Genmoji та вдосконалена Siri, яка постійно змінює дату свого остаточного релізу й усе ніяк не вийде.

Чип A16 вперше був представлений в лінійці iPhone 14 Pro, а потім був перенесений в iPhone 15 і 15 Plus. Він має лише 6 гігабайтів оперативної пам'яті, що менше мінімальних 8 гігабайтів, які вимагає Apple Intelligence. Хоча це не перший випадок, коли Apple вирізає програмні функції (такі як Stage Manager) з iPad початкового рівня, це рішення дещо дивує, враховуючи, що останнім часом компанія багато просуває Apple Intelligence. Навіть найдешевший iPhone нещодавно вийшов з характеристиками достатніми для запуску ШІ.

A16, на якому працює новий iPad 11, має 5-ядерний процесор і 4-ядерний графічний процесор. Для порівняння, той самий чип в iPhone 14 Pro та iPhone 15 має додаткове ядро CPU та GPU.

iPad продовжує підтримувати Apple Pencil (USB-C) для малювання та введення стилусом, а також клавіатуру Magic Keyboard Folio для полегшення набору тексту.

Ціна нового iPad починається від 349 доларів, а моделі з підтримкою стільникового зв'язку – від 499 доларів.

Для покупців у сфері освіти ціна на новий iPad знижена до 329 доларів або 479 доларів для моделей стільникового зв'язку.

Новий iPad доступний для попереднього замовлення вже сьогодні в онлайн-магазині Apple. Перші пристрої почнуть надходити наступного тижня, 12 березня.

Нагадаємо, спеціального заходу для анонсу нових iPad не було. Замість цього компанія просто розмістила новинки у своєму інтернет-магазині.