Хто кому платить в історичній угоді між Apple та OpenAI

На конференції WWDC 2024 ми отримали підтвердження ранніх чуток про те, що Apple хоче домовитися з компаніями штучного інтелекту про інтеграцію їхніх мовних моделей в iPhone та інші пристрої. Першою такою стала OpenAI. Але виникає логічне питання: хто кому платить – Apple за оренду ChatGPT чи OpenAI за можливість популяризуватися на найуспішніших смартфонах у світі?

Поки Apple і OpenAI мовчать про деталі угоди, новий звіт від Марка Гурмана дає нам змогу зазирнути за лаштунки. Головний інсайдер Apple каже, що ця угода взагалі не передбачає ніяких оплат. Тобто Apple не платить нічого OpenAI, а OpenAI нічого не платить Apple. Але в чому ж тоді вигода для обох компаній?

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Деталі угоди Apple з OpenAI

Марк Гурман пояснює, що партнерство між Apple і OpenAI "не принесе значного доходу жодній зі сторін — принаймні на початковому етапі". Про це заявили люди, які попросили не називати їхні імена, оскільки умови угоди є приватними. Apple вважає, що той вплив, який надає інтеграція ChatGPT в iOS 18, "має таку ж або навіть більшу цінність" для OpenAI, ніж будь-які гроші.

Простіше кажучи, вся справа в піарі, який отримає чат-бот, будучи вбудованим у смартфони iPhone, планшети iPad і комп'ютери Mac. Це сотні мільйонів пристроїв по всьому світу, і принаймні частина з цих користувачів потенційно захоче купити підписку після того, як скористається базовою версією ШІ.

Для Apple же це безплатна можливість прокачати свої пристрої, зробити їх потужнішими, сучаснішими та функціональнішими.

Угода включає в себе інтеграцію ChatGPT в Siri, а також інструменти для написання текстів. І хоча Гурман нічого не каже про генерування зображень, Apple також представила цю функцію на WWDC, тож можна припустити, що працюватиме вона за допомогою моделі DALL E, яку також розробили в OpenAI.

Заглядаючи в майбутнє, Bloomberg зазначає, що метою Apple є укладання угод і з іншими компаніями, що займаються розробкою ШІ, такими як Google. З кожною з них буде домовленість про подальший розподіл доходів. У такій угоді Apple отримуватиме "частку від партнерів у сфері ШІ, які монетизують результати роботи чат-ботів на платформах Apple".

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