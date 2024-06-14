Пока Apple и OpenAI молчат о деталях сделки, новый отчет от Марка Гурмана дает нам возможность заглянуть за кулисы. Главный инсайдер Apple говорит, что это соглашение вообще не предусматривает никаких оплат. То есть Apple не платит ничего OpenAI, а OpenAI ничего не платит Apple. Но в чем же тогда выгода для обеих компаний?

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Детали соглашения Apple с OpenAI

Марк Гурман объясняет, что партнерство между Apple и OpenAI "не принесет значительного дохода ни одной из сторон — по крайней мере на начальном этапе". Об этом заявили люди, которые попросили не называть их имена, поскольку условия соглашения являются частными. Apple считает, что то влияние, которое оказывает интеграция ChatGPT в iOS 18, "имеет такую же или даже большую ценность" для OpenAI, чем любые деньги.

Проще говоря, все дело в пиаре, который получит чат-бот, будучи встроенным в смартфоны iPhone, планшеты iPad и компьютеры Mac. Это сотни миллионов устройств по всему миру, и по крайней мере часть из этих пользователей потенциально захочет купить подписку после того, как воспользуется базовой версией ИИ.

Для Apple же это бесплатная возможность прокачать свои устройства, сделать их мощнее, современнее и функциональнее.

Соглашение включает в себя интеграцию ChatGPT в Siri, а также инструменты для написания текстов. И хотя Гурман ничего не говорит о генерировании изображений, Apple также представила эту функцию на WWDC, поэтому можно предположить, что работать она будет с помощью модели DALL E, которую также разработали в OpenAI.

Заглядывая в будущее, Bloomberg отмечает, что целью Apple является заключение соглашений и с другими компаниями, занимающимися разработкой ИИ, такими как Google. С каждой из них будет договоренность о дальнейшем распределении доходов. В таком соглашении Apple будет получать "долю от партнеров в сфере ИИ, которые монетизируют результаты работы чат-ботов на платформах Apple".

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