Apple заплатить мільйонний штраф за незаконне використання 20-річної технології зв’язку

Після кількох місяців судових розглядів федеральний суд присяжних у Делавері (США) 30 червня 2025 року зобов’язав Apple виплатити іспанській компанії TOT Power Control 110,7 мільйона доларів. Справа стосувалася порушення патенту на технологію, пов’язану з мережами 3G.

За твердженням компанії TOT Power Control, чіпи, що використовуються в iPhone, iPad та Apple Watch, застосовують цю технологію без відповідної ліцензії, інформує 9to5Mac передає 24 Канал.

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Річ у тім, що TOT Power Control володіє технологією, запатентованою ще у 2005 році, яка регулює силу радіосигналу та споживання енергії в пристроях, що працюють у мережах третього покоління. Ця технологія позитивно впливає на стабільність з’єднання та автономність пристроїв, контролюючи потужність передачі сигналу залежно від співвідношення корисного сигналу до перешкод.

Присяжні визнали, що Apple порушила патент № 7,532,865, але не знайшли порушення щодо другого патенту № 7,496,376. Суд також відхилив клопотання Apple про визнання патентів іспанської компанії недійсними, що є поширеною тактикою захисту великих компаній у подібних справах.

Рішення суду та реакція Apple

Замість одноразової компенсації Apple зобов’язали виплачувати роялті у розмірі 25 центів за кожен пристрій, у якому використовується спірна технологія. Загальна сума штрафу склала понад 110,7 мільйона доларів. Представники Apple повідомили Reuters, що розчаровані рішенням і мають намір оскаржити його.

Оскарження такого рішення є очікуваним кроком, адже Apple часто використовує всі можливі юридичні інструменти для захисту своїх інтересів. Ця справа вкотре нагадує про те, наскільки складними є питання патентів у технологічній індустрії і як ними люблять маніпулювати компанії на кшталт Apple.

Нагадаємо також, що Apple загрожує штраф розміром 500 мільйонів євро через порушення правил ЄС. Apple дали 30 днів (які вже збігли) на усунення порушень, після чого можливі додаткові штрафи за кожен день зволікання.