Досі Apple вимагала, щоб усі цифрові покупки в застосунках здійснювались виключно через її платіжну систему, з комісією від 15% до 30%, нагадує 24 Канал.

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Розробникам було заборонено пропонувати інші способи оплати. У березні цього року Єврокомісія вже оштрафувала Apple на 500 мільйонів євро за те, що вона блокувала можливість перенаправлення користувачів до альтернативних платіжних сервісів.

Як зазначає The Register, аналогічну практику раніше вже було визнано антиконкурентною в США у справі проти Epic Games.

У березні 2024 року Apple оголосила про низку змін у спробі відповідати вимогам DMA: компанія дозволила розміщення застосунків у сторонніх магазинах, але при цьому зберегла комісії за зовнішні транзакції. Єврокомісія визнала такий підхід неприйнятним.

Зверніть увагу! У рішенні наголошується, що плата за перенаправлення користувачів до альтернативних систем має бути нульовою.

Комісія також звернула увагу на позицію Apple, яка полягала в тому, що компанія зобов’язана лише "авторизувати" використання інших методів оплати, але не обов’язково їх технічно реалізовувати. Регулятор із цим не погодився. Apple повідомили про рішення ще у квітні й надали 60 днів на виконання вимог.

Наразі залишилось 30 днів, і саме вони можуть стати вирішальними для компанії.

Тим часом інтерес розробників до альтернативних платіжних рішень зростає. Великі гравці на кшталт Epic Games, Spotify та Patreon уже вивчають нові можливості. Це підвищить зручність для користувачів і дасть змогу розробникам отримувати більші прибутки.

Виявляється, Apple колись хотіла запустити власний аналог Starlink, але у неї нічого не вийшло. У 2018 році компанія зробила ще одну спробу з OneWeb, але також безуспішно.