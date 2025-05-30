До сих пор Apple требовала, чтобы все цифровые покупки в приложениях осуществлялись исключительно через ее платежную систему, с комиссией от 15% до 30%, напоминает 24 Канал.

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Разработчикам было запрещено предлагать другие способы оплаты. В марте этого года Еврокомиссия уже оштрафовала Apple на 500 миллионов евро за то, что она блокировала возможность перенаправления пользователей к альтернативным платежным сервисам.

Как отмечает The Register, аналогичная практика ранее уже была признана антиконкурентной в США в деле против Epic Games.

В марте 2024 года Apple объявила о ряде изменений в попытке соответствовать требованиям DMA: компания разрешила размещение приложений в сторонних магазинах, но при этом сохранила комиссии за внешние транзакции. Еврокомиссия признала такой подход неприемлемым.

Обратите внимание! В решении отмечается, что плата за перенаправление пользователей в альтернативные системы должна быть нулевой.

Комиссия также обратила внимание на позицию Apple, которая заключалась в том, что компания обязана лишь "авторизовать" использование других методов оплаты, но не обязательно их технически реализовывать. Регулятор с этим не согласился. Apple сообщили о решении еще в апреле и предоставили 60 дней на выполнение требований.

Сейчас осталось 30 дней, и именно они могут стать решающими для компании.

Между тем интерес разработчиков к альтернативным платежным решениям растет. Крупные игроки вроде Epic Games, Spotify и Patreon уже изучают новые возможности. Это повысит удобство для пользователей и позволит разработчикам получать большую прибыль.

Оказывается, Apple когда-то хотела запустить собственный аналог Starlink, но у нее ничего не получилось. В 2018 году компания сделала еще одну попытку с OneWeb, но также безуспешно.