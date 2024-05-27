Apple не буде конкурувати з OpenAI, оскільки відмовилась від створення власного чат-бота

ChatGPT від OpenAI застав зненацька деякі великі компанії. Технологія стала популярною і лише за перший рік до невпізнаваності змінила всю технологічну індустрію. Тим, хто хоче долучитися до цього ринку, зараз важко це зробити, адже вони відстають на роки. Судячи з усього, в Apple це розуміють, а тому відмовилися від ідеї створення власного чат-бота, яких на ринку вже й так забагато.

Нагадаємо, раніше в мережі ходили чутки, що компанія готує ШІ під назвою "Apple GPT". Передбачалося, що вона представить попередню версію цієї технології на майбутній конференції WWDC 2024, а згодом інтегрує її в iOS 18, яка офіційно вийде в цьому році. Пізніше ми почули, що Apple веде переговори з OpenAI про використання ChatGPT, що натякало на відсутність власного аналога як мінімум у наступному поколінні смартфонів. Але тепер нові витоки свідчать, що чат-бота від компанії з Купертіно не буде взагалі.

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Що ми знаємо про ШІ від Apple

Це цілком логічний крок з боку Apple. Адже для чого витрачати мільярди лише для створення чат-бота, який у будь-якому випадку поступатиметься ChatGPT.

OpenAI пройшла дуже довгий шлях, щоб створити свою технологію і поступово покращує її від покоління до покоління. Щоб наздогнати, будь-якій компанії потрібно буде також пройти принаймні більшість цього шляху. Навіть техногігант Google, який розробляв свій ШІ паралельно з OpenAI, але не встиг представити його перший, трохи відстає.

В останньому звіті "Power On" від репортера Bloomberg Марка Гурмана йдеться про те, що чат-бот Apple поточного покоління просто не відповідає вимогам часу. Тож щоб не розчарувати користувачів марним ШІ, від якого не буде жодної користі, керівництво зробило крок, який принесе вигоду як самій компанії, так і OpenAI – уклало партнерство. Очевидно, що Apple і технологічний стартап об'єднали зусилля й уклали угоду, за якою функції, подібні до ChatGPT, з'являться як у Siri, так і в iOS 18.

Таким чином компанія не буде конкурувати в найгучнішій сфері ШІ. Імовірно, вона також і не покине розробку штучного інтелекту як такого, але намагатиметься знайти щось своє та оригінальне, чим зможе обійти конкурентів. Але поки цього не сталося, користувачі зможуть використовувати потужності ChatGPT.

Також повідомлялося, що Apple співпрацювала з Google над перенесенням Gemini на iPhone в рамках ліцензійної угоди, але, схоже, що OpenAI отримав пріоритет, оскільки володіє кращим продуктом. Крім того, ставши свідком катастрофи, якою був AI Overviews цими вихідними, Apple, ймовірно, рада, що обрала іншу компанію.