Напомним, ранее в сети ходили слухи, что компания готовит ИИ под названием "Apple GPT". Предполагалось, что она представит предварительную версию этой технологии на предстоящей конференции WWDC 2024, а впоследствии интегрирует ее в iOS 18, которая официально выйдет в этом году. Позже мы услышали, что Apple ведет переговоры с OpenAI об использовании ChatGPT, что намекало на отсутствие собственного аналога как минимум в следующем поколении смартфонов. Но теперь новые утечки свидетельствуют, что чат-бота от компании из Купертино не будет вообще.

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Что мы знаем об ИИ от Apple

Это вполне логичный шаг со стороны Apple. Ведь для чего тратить миллиарды только для создания чат-бота, который в любом случае будет уступать ChatGPT.

OpenAI прошла очень долгий путь, чтобы создать свою технологию и постепенно улучшает ее от поколения к поколению. Чтобы догнать, любой компании нужно будет также пройти по крайней мере большинство этого пути. Даже техногигант Google, который разрабатывал свой ИИ параллельно с OpenAI, но не успел представить его первый, немного отстает.

В последнем отчете "Power On" от репортера Bloomberg Марка Гурмана говорится о том, что чат-бот Apple текущего поколения просто не соответствует требованиям времени. Поэтому чтобы не разочаровать пользователей бесполезным ИИ, от которого не будет никакой пользы, руководство сделало шаг, который принесет выгоду как самой компании, так и OpenAI – заключило партнерство. Очевидно, что Apple и технологический стартап объединили усилия и заключили соглашение, по которому функции, подобные ChatGPT, появятся как в Siri, так и в iOS 18.

Таким образом компания не будет конкурировать в самой громкой сфере ИИ. Вероятно, она также и не покинет разработку искусственного интеллекта как такового, но будет пытаться найти что-то свое и оригинальное, чем сможет обойти конкурентов. Но пока этого не произошло, пользователи смогут использовать мощности ChatGPT.

Также сообщалось, что Apple сотрудничала с Google над переносом Gemini на iPhone в рамках лицензионного соглашения, но, похоже, что OpenAI получил приоритет, поскольку обладает лучшим продуктом. Кроме того, став свидетелем катастрофы, которой был AI Overviews в эти выходные, Apple, вероятно, рада, что выбрала другую компанию.