Нова Siri вже скоро: що Apple планує для свого голосового помічника і чому варто на нього чекати

Apple кардинально змінює свою стратегію у сфері штучного інтелекту, відмовляючись від власних розробок на користь партнерства з Google. Компанія готується представити дві оновлені версії свого голосового асистента Siri, які працюватимуть на основі технології Gemini.

Перша версія з'явиться вже навесні 2026 року. Друга, повністю переосмислена, дебютує влітку разом з новими операційними системами, пише Bloomberg.

Чому Apple відмовилась від власного штучного інтелекту?

Влітку 2025 року d компанії відбулася справжня криза довіри до внутрішніх розробок у сфері штучного інтелекту. Після невдалого запуску платформи Apple Intelligence та затримок з оновленням Siri керівництво компанії всерйоз розглядало можливість відмовитися від власних моделей штучного інтелекту та перейти на технології сторонніх постачальників.

Ця новина викликала шок серед команди розробників Apple, які тривалий час працювали над базовими моделями штучного інтелекту. Керівники відділу намагалися заспокоїти співробітників на екстрених зборах, але було очевидно, що Apple Intelligence відстає від конкурентів, а затримка з випуском нової версії Siri стала серйозним ударом по репутації компанії.

Спочатку Apple вела переговори відразу з кількома потенційними партнерами. Компанія розглядала співпрацю з Anthropic та OpenAI, проте жоден з варіантів не виявився ідеальним:

Anthropic вимагала кілька мільярдів доларів щорічно протягом багатьох років, що було невигідно для Apple.

Партнерство з OpenAI також створювало проблеми, адже ця компанія активно переманювала інженерів Apple та розробляла власні пристрої разом з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом.

У підсумку вибір упав на Google. До серпня Apple переглянула програмне забезпечення Gemini та виявила, що технологія значно покращилася за кілька місяців. Крім того, Google погодилась на фінансові умови, які влаштовували Apple. Вдалий момент настав у вересні, коли суддя постановив, що угода між Apple та Google про пошук на суму близько 20 мільярдів доларів на рік не є порушенням і не потребує розірвання. Це зробило розширення партнерства менш ризикованим.

Як це буде?

До листопада дві компанії завершували оформлення угоди. Як тепер стало відомо, Google постачатиме моделі Gemini для Siri та майбутніх функцій Apple Intelligence. Спочатку ці моделі працюватимуть на серверах Private Cloud Compute від Apple. Згодом, у рамках повного оновлення Siri, яке буде включено в операційні системи iOS 27 та macOS 27, спеціальні моделі покращать та запустять безпосередньо на інфраструктурі Google.

На початку січня Google оприлюднила партнерство через соціальні мережі та прес-заяви.

Apple, як і очікувалося, зберігала мовчання, підтвердивши угоду лише в коментарях журналістам, але не оголошуючи про неї на своєму сайті чи в соціальних мережах.

Тепер, наприкінці січня, стало зрозуміло, що червнева інформація 2025 року була цілком точною. Так, для Apple незручно покладатися на партнера для стабілізації своїх амбіцій у сфері штучного інтелекту, але правда в тому, що клієнтам все одно, звідки береться технологія. Вони просто хочуть Siri, яка працює, надійні функції штучного інтелекту й чат-бота, порівняного за можливостями з ChatGPT від OpenAI.

Коли чекати анонсів?

Apple планує представити результати цього партнерства менш ніж за місяць. Компанія готує анонс нової версії Siri у другій половині лютого з демонстрацією функціональності. Поки незрозуміло, чи це буде великий захід, чи невелика закрита презентація у медіа-лофті Apple у Нью-Йорку. Так чи інакше, Apple нарешті виконає обіцянки щодо Siri, які давала на конференції для розробників ще у червні 2024 року. Асистент зможе використовувати персональні дані та вміст екрана для виконання завдань.

Цікаво, що всередині компанії нові ШІ-технології позначили як Apple Foundation Models версії 10, щоб створити враження власної розробки. Але насправді в основі лежить Gemini з приблизно 1,2 трильйона параметрів.

Але це лише перший етап. Apple планує представити повністю переосмислену Siri на цьогорічній конференції розробників. Нова система з кодовою назвою Campos – це свіжа архітектура та інтерфейс, розроблені з нуля для ери чат-ботів. Вона дебютує в iOS 27, iPadOS 27 та macOS 27, які з'являться у бета-версії цього літа.

Що принесе нова Siri?

Наступна версія Siri буде розмовною, розумітиме контекст, буде пов'язана з іншими додатками і сервісами на смартфоні, аналізуватиме вміст екрана й буде здатна підтримувати тривалі діалоги, а не лише короткі команди. По суті, вона відповідатиме тому, що користувачі вже очікують від ChatGPT, Google Gemini та Copilot від Microsoft, в тому числі від їхніх голосових режимів чи вбудованих функцій асистента.

Вона також покладатиметься на Gemini, але вже набагато досконалішу версію, відому всередині компанії як Apple Foundation Models версії 11. Очікується, що модель буде конкурентоспроможною з Gemini 3 та значно потужнішою за ту, що підтримує Siri в iOS 26.4.