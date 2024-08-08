Apple визнала, що альтернативи пошуку Google на ринку немає, попри антимонопольне рішення

Компанія Apple заявила, що не існує життєздатної альтернативи пошуковій системі Google на ринку. Така заява після історичного рішення антимонопольного комітету США проти Google звучить щонайменше цікаво. Водночас судове рішення ставить під загрозу багаторічне партнерство, яке може коштувати Apple мільярди доларів.

Нагадаємо, що у понеділок рішенням окружного суду США компанія Google була визнана винною у порушенні антимонопольного законодавства. Щодо угоди з Apple, то вона діяла з 2002 року і зробила Google пошуковою системою за замовчуванням на всіх пристроях компанії, що приносило обом значні прибутки.

Читайте на сайті Google Chrome "загубив" паролі 15 мільйонів користувачів Windows через збій

За даними Financial Times, у 2022 році Google заплатив Apple 20 мільярдів доларів у рамках цього партнерства.

Рішення окружного судді Аміта Мехти ставить під сумнів законність цієї угоди, припускаючи, що вона порушує антимонопольне законодавство. Аналітики JPMorgan прогнозують, що Apple зіткнеться з "незручними альтернативами", такими як угоди про розподіл доходів з іншими пошуковими системами, такими як Bing від Microsoft, які вважаються менш вигідними через кращі можливості Google з монетизації реклами.

Як щодо власного пошуку Apple?

Суд також розглянув можливість розробки Apple власної пошукової системи. Однак внутрішнє дослідження Apple, проведене у 2018 році, показало, що навіть якщо Apple збереже 80% пошукових запитів, вона все одно зіткнеться з втратою доходу в розмірі 12 мільярдів доларів протягом перших п'яти років. Джон Джаннандреа, колишній керівник Google, який зараз працює в Apple, висловив побоювання, що Apple може отримати збиткову пошукову систему, яка не задовольнятиме потреби користувачів так само ефективно, як Google.

Дивіться також Google дозволяє зробити власну копію знаменитості, щоб спілкуватися з нею в чат-боті

Google оскаржуватиме рішення

Google планує подати апеляцію, але аналітики вважають, що шанси на позитивний результат невеликі. Залежно від остаточного рішення, Apple, можливо, доведеться погодитися на менш вигідну угоду з Bing або взагалі бути позбавленою права встановлювати пошукову систему за замовчуванням, вважає незалежний аналітик Ерік Зойферт.