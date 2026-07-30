Тім Кук повідомив про пожертву Apple для боротьби з наслідками пожеж у Європі

Масштабні лісові пожежі охопили кілька європейських країн, спричинивши значні руйнування та змусивши тисячі людей залишити свої домівки. Apple заявила, що долучиться до ліквідації наслідків стихійного лиха.

Генеральний директор Apple Тім Кук повідомив, що компанія зробить пожертву на підтримку гуманітарних операцій у регіонах Європи, які постраждали від масштабних лісових пожеж. Про це він написав у соцмережі X.

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Як Apple допоможе постраждалим від пожеж у Європі?

За словами Кука, Apple підтримує рятувальні та гуманітарні служби, які працюють безпосередньо на місцях над ліквідацією наслідків стихійного лиха.

Допомога буде спрямована на підтримку регіонів, які постраждали від масштабних пожеж у Франції, Іспанії, Греції та інших європейських країнах. У багатьох районах вогонь призвів до евакуації місцевих жителів, знищення лісів і пошкодження інфраструктури.

Тім Кук зазначив, що думки компанії зараз із людьми, які постраждали від стихії, а також із пожежниками та рятувальниками, які продовжують боротися з вогнем.

Apple традиційно підтримує гуманітарні місії

Apple не вперше надає фінансову допомогу під час великих стихійних лих. Раніше компанія вже перераховувала кошти Міжнародному комітету Червоного Хреста для ліквідації наслідків природних катастроф і гуманітарних криз.

Водночас Apple традиційно не розкриває розмір своїх пожертв, тому цього разу сума фінансової допомоги також залишилася невідомою.

Інформацію про нову пожертву компанія оприлюднила 30 липня, а першоджерелом повідомлення став допис генерального директора Apple Тіма Кука.