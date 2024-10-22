Apple може готувати нову мишку Magic Mouse, щоб виправити її найбільш дратівливий недолік

Користувачі останнього покоління Magic Mouse лишилися незадоволеними продуктом, оскільки воно мало абсолютно незручне розташування зарядного порту. І поки одні насміхалися над цим, створюючи меми, інші буквально благали Apple щось із цим зробити. Схоже, дочекалися.

Аналізуючи код майбутнього оновлення iOS 18.1, програміст Аарон Перріс виявив ознаки того, що компанія зараз працює над оновленням Magic Mouse. Крім того, разом із мишкою вийдуть Magic Keyboard і Trackpad. Про це пише видання MacRumors.

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Підтверджень немає, але ось теорії

Очікується, що майбутні аксесуари будуть забезпечені не лише покращеною продуктивністю, а й деякими змінами дизайну. Код операційної системи містить посилання на нові версії аксесуарів, але не пояснює, які саме оновлення у них буде внесено.

Аарон Перріс також каже, що знайшов згадку про те, що клавіатура може мати кілька версій, включаючи варіанти з Touch ID і цифровими блоками .

. Що ми можемо стверджувати точно, так це те, що компанія цього разу переведе свої аксесуари на USB-C , оскільки Apple рухається в напрямку стандартизації цього зарядного порту і відходить від порту Lightning для всіх своїх пристроїв.

, оскільки Apple рухається в напрямку стандартизації цього зарядного порту і відходить від порту Lightning для всіх своїх пристроїв. Нарешті, всі сподіваються на те, що виробник прислухається до користувачів і змінить Magic Mouse таким чином, щоб порт заряджання більше не знаходився знизу.



Apple розмістила пост зарядки на нижній частині корпусу, що унеможливлює користування під час заряджання / Фото MacRumors

Існує ймовірність, що Apple представить оновлені версії Magic Mouse та Magic Keyboard разом з новою моделлю Mac M4, що, за деякими даними, може статися десь у жовтні. З огляду на те, що Apple має тенденцію випускати оновлені аксесуари одночасно з випуском апаратного забезпечення, представлення оновлених аксесуарів у цей час є найімовірнішим.